HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, ülkede çekirgelerin, yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar vermesi sonucu 356 bin ton tahılın kaybına yol açtığı belirtildi.

Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

FAO Etiyopya Temsilcisi Fatouma Seid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çekirge istilasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye denk geldiği bu dönemde, halkın geçim kaynaklarını korumak için azami çabanın sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Seid, koşullar izin verdiği taktirde FAO'nun, çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

HER GÜN 150 KİLOMETRE YOL KATEDİYORLAR

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40 ila 80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Tartışmalara konu olan uçak gemisinden ölüm haberiTartışmalara konu olan uçak gemisinden ölüm haberi
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Çekirge çekirge istilası

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Diğer Haberler
Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde 1 milyon 900 bini aştı

Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü

Tartışmalara konu olan uçak gemisinden ölüm haberi

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

ABD'li ünlü sunucu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.