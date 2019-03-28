İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Maalesef bizim dışımızdaki ittifak sadece bir tek noktada birleşti; 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün' Şimdi söz de karar da milletindir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve partililerle Hürriyet Mahallesi’nde "Sevgi yürüyüşü"ne katıldı.

Vatandaşlara karanfil dağıtan Kurtulmuş, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosu önünde toplanan kalabalığa seslendi.

31 Mart sabahına kadar bütün güçleriyle Kartal’da Ebubekir Taşyürek'i, Büyükşehirde ise Binali Yıldırım'ı belediye başkanı seçmek için çalışmaları gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu seçim başından itibaren ifade ediyoruz, bir yerel seçim ama niteliği itibariyle çoktan genel seçim havasına büründü. Maalesef bizim dışımızdaki ittifak sadece bir tek noktada birleşti; 'Tayyip Erdoğan gitsin de AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Hiç birbirine benzemeyen dört parti bir araya geldi. Şimdi söz de karar da milletindir. Biz inşallah İstanbul'da açık ara kazanarak, Kartal'da birinci olarak Ebubekir Taşyürek'in belediye başkanı olmasını sağlayacağız." diye konuştu.