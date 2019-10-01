Şimdi yeni trend bu: Badem göz estetiği!

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, 20'li yaşlarda bile artık talep edilebilir ve uygulanır hale gelen badem göz estetiği hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

PEKİ NEDİR BADEM GÖZ ESTETİĞİ?

Gözün iç ve dış yan köşlerine kantus ismini veriyoruz. Badem göz estetiği gözün dış kantusunun daha dışarı ve yukarı doğru çekilerek gözün yeniden şekillendirilmesi işlemidir.

NEDEN YAPILIR?

Göz dış kantusunun aşağı doğru olması yorgunluğu ve düşük enerjiyi çağrıştırır. Etkileyiciliğin odak noktası olan gözlerde bu istenmeyen bir etkidir. Birçok kişi bu nedenle bu operasyonu talep etmekte. Yapılan cerrahinin kısa basit oluşu ve dokulara zarar vermeyen bir işlem olmasından ötürü de uygulaması giderek artarak yaygınlaştı.

KİMLERE YAPILABİLİR?

Bilinen kronik bir göz rahatsızlığı olmayan, göz şeklinden şikayetçi olan herkes bu ameliyat için aday olarak gösterilebilir.

İŞLEM NASIL YAPILIYOR?

Ameliyathane koşullarında tercihen genel anestezi altında yapılan bu işlem gözün dış kantusundaki fasya ve kasların dışa ve yukarı doğru gerdirilerek kemik zarına asılmasını kapsar. Ortalama 1 saat sürer. Ömür boyu kalıcılığı olan bu işlemin yaşlanmanın etkilerine bağlı olarak yıllar içerisinde tekrar edilmesi gerekebilir.