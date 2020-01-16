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  4. Yaşıtları bugün karne alıyor! Kırklareli'nde simit satan çocuk yürekleri burktu

Yaşıtları bugün karne alıyor! Kırklareli'nde simit satan çocuk yürekleri burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, Kırklareli’de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar yürek burktu.

Yaşıtları bugün karne alıyor! Kırklareli'nde simit satan çocuk yürekleri burktu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayiinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı.

Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı. Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun görüntüleri sosyal medyada çok konuşurken, adeta yürek burktu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karne Simitçi Kırklareli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hayat böyle bir şey. dilerim ileride iş adamı olsun
Al san Avrupanin kıskandığı Türkiye...
belki okuyup çalışıyordur bende o yaşlarda çalışıyordum şimdi galerim var herşeyi niye Türkiyeye bağlıyorsun vatan haini
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