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"Simitçi Erkan"dan Suriyeli Türkmen çocuklara bayramlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı bağışlarla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hatay'daki Suriyeli Türkmen ve yetim çocuklara bayramlık giysi yardımında bulundu

Kocaeli'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı bağışlarla aldığı bayramlık giysileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Suriyeli Türkmen ve yetim çocuklara hediye etti.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkmen çocukları unutmadı.

İskenderun ilçesinde ihtiyaç sahibi ve yetim 45 Türkmen çocuğa hayırseverlerin yardımıyla aldığı bayramlıkları hediye eden Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramını Hatay'da yetim ve öksüzlerle geçireceğini söyledi.

Ayhan, mazlumlara yardımda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Onlar mutlu olsun diye ben buralara geliyorum. Bana destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yardımlarıma devam etmeye çalışacağım." diye konuştu.

Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine de gideceğini belirten Ayhan, buradaki çocukları da sevindireceğini kaydetti.

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hatay iskenderun kurban bayramı simitçi Erkan Türkmen çocuklar

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