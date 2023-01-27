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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Avukat tutuklandı, sayı 18'e yükseldi

27.01.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat S. Ö. tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Avukat tutuklandı, sayı 18'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

(AA)

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