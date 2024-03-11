HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

11.03.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı.

81263_ANKARADA-UGRADIGI-SILAHLI-SALDIRIDA-YAS

Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel jet düştü: 5 kişi hayatını kaybetti!Özel jet düştü: 5 kişi hayatını kaybetti!
İsrail'den ramazanın ilk günü Gazze'ye saldırı!İsrail'den ramazanın ilk günü Gazze'ye saldırı!
Fatih Erbakan o iddialara ateş püskürdüFatih Erbakan o iddialara ateş püskürdü
Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
En Çok Okunan Haberler
''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Oscar'da bomba anlar! Hiçbir şey giymeden sahneye gelince...

Oscar'da bomba anlar! Hiçbir şey giymeden sahneye gelince...

Samsun'da korkutan deprem!

Samsun'da korkutan deprem!

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt

Erbakan'dan Erdoğan'ın 'zübük' ve 'gölge' çıkışına yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.