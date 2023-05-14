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Sinan Oğan'ın 'İkinci tur' yorumu dikkat çekti, 'payız' paylaşımı gündem oldu

14.05.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sonucu merakla beklenirken, adayların paylaşımları da yakından takip ediliyor. Son olarak ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sinan Oğan'ın kullandığı kelimenin anlamı merak edildi. Öte yandan Oğan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Oğan yaptığı açıklamada "son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!" dedi.

Sinan Oğan'ın 'İkinci tur' yorumu dikkat çekti, 'payız' paylaşımı gündem oldu

14 Mayıs seçim sonucu merakla bekleniyor. Vatandaşlar seçim sonuçlarını anbean takip ediyor. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'PAYIZ İS COMİNG'

Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Payız is coming…" ifadelerini kullandı. Oğan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PAYIZ NE DEMEK?

Farsça kökenli olarak bilinen Payız kelimesi 'Güz' ve 'Sonbahar' anlamına geliyor.

OĞAN'DAN İKİNCİ TUR YORUMU: "SON İKİ GÜN BİZE SALDIRANLAR..."

Öte yandan Oğan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Oğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, seçimlerin ikinci tura kalacağını söyledi. Oğan "Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı!
Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!" diye konuştu.

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Sinan Oğan

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