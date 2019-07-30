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Sinanbey’e otopark

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl Belediyesi mahallelere otoparklar yapmaya devam ediyor.Her yıl 3 bin aracın ilave olduğu İnegöl’de yeni otopark alanları oluşturmak için çaba sarf eden İnegöl Belediyesi, mevcut otopark alanlarının da daha kullanışlı hâle getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinanbey’e otopark

Bursa’nın İnegöl Belediyesi mahallelere otoparklar yapmaya devam ediyor.
Her yıl 3 bin aracın ilave olduğu İnegöl’de yeni otopark alanları oluşturmak için çaba sarf eden İnegöl Belediyesi, mevcut otopark alanlarının da daha kullanışlı hâle getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sinanbey Mahallesi Gonca Sokağı’nda bulunan otopark alanı yeni planlamaya göre düzenleniyor. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü alanda Belediye Başkanı Alper Taban incelemelerde bulundu. Taban, otopark ihtiyacının önemine dikkat çekerek, “Şehrimizin en önemli meselelerinden biri de otopark ihtiyacı. Tabii ki bunun gibi pek çok meselemiz var. Gonca Sokağı’nda geçmişte kısmen otopark imkânı vardı, ancak çok kullanışlı ve verimli değildi. araçların parklanma alanlarına kadar bir planlama yaparak düzenleme çalışmasını başlattık. Yatay şekilde burada parklanmayı engelleyecek şekilde büyüme olduğu için, bu alandaki birkaç ağacı da sökmek zorunda kaldık. Yeni ağaçlarımızı da ilâve ederek alanı daha kullanışlı bir hâle getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sinanbey’e otopark

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