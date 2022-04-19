KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Sınav sürecinde öğrencilere ve ailelere tavsiyeler

Sınav sürecinde öğrencilere ve ailelere tavsiyeler

19.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler, duygusal dalgalanmaları sıkça yaşadıkları bu dönemde motivasyonlarını yükseltecek, onları sakinleştirecek konuşmalara ihtiyaç duyarlar. Tabii ki yeri geldiğinde çocuğunuzun eksiklerini, yanlışlarını konuşmalısınız ancak bu konuşmalar çocuğunuz duygusal anlamda hazır değilken yapılmamalı!

Sınav sürecinde öğrencilere ve ailelere tavsiyeler

Sınav sürecinin çocuklar için sadece akademik bir hazırlık değil, aynı zamanda psikolojik bir hazır olduğunu belirten Eğitimci Can Uysal, sınav sürecindeki öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

HEDEFLERİNE VE HAYALLERİNE DESTEK OLUN

Ergenlik döneminin getirdiklerini göz ardı etmeyin: Ergenlik dönemi hepimizin bildiği gibi zor ve ikilemli bir dönemdir. Çocuğunuzun yerine sorun çözmek istediğinizde ya da ona önerilerde bulunmak istediğinizde onun sizinle aynı şeyleri göremeyeceğini bilin.

Kaygılarımız çocuğumuza yansıyabilir: Aileler öncelikle kaygılarını azaltmaya çalışmalıdırlar. Kaygı gelecekle ilgili seyredilen olumsuz bir filmi andırır ve bu filmin sonu her zaman için felaketlerle biter. Yoğun kaygı yaşayan kişiler geleceği düşünmekten, bugünü kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da bu yönde meşguliyetini artıracaktır. Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.

Beden dili ve ses tonu ile verdiğiniz mesajlara dikkat edin: Anne ve baba çocuklarına pozitif olumlamalarını söylerken, beden dili ve ses tonları desteklemiyorsa yani ağızlarından çıkan ile bedenlerinin söylediği çelişiyorsa öğrenci daha çok beden diline dikkat edecektir. Ebeveynlerin kaygılı, üzüntülü halleri çabucak algılanır.

Meli-malı kelimeleri dikkatle kullanılmalı: “En az şu kadar net yapmalısın. Kimya ve biyolojiden ful yapmalısın. Başarılı olmalısın. Dikkatli olmalısın. Kendini dersine vermelisin. Bu yıl mutlaka kazanmalısın” türünde zorunluluk ifade eden cümleler öğrencinin kaygısının artmasına neden olmaktadır. Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın.

Çalışmakla ilgili sürekli ikazda bulunulmamalı: Sorumluluğunu bilen ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için ailelerin uyarılarına ihtiyaç yoktur. Öğrenci ne kadar ders çalışacağına ve ne zaman ders çalışacağına kendisi karar verebilir. Anne ve babaların iyi niyetli olarak verdikleri ders çalış mesajları öğrencinin kaygısını artırabilir. Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil ailesi için ders çalışması gerektiği düşüncesine kapılıp, daha yoğun kaygı hissedebilir ya da ailesine tepki göstererek ders çalışmayı aksatabilir.

iStock-467572150

Olumsuz düşüncelerden uzak durun: Bazı anne ve babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak için “bu gidişle sen asla kazanamazsın, yata yata sınav kazanılmaz” gibi sözler söyler. Ancak negatif motivasyon pek az öğrencide başarılı olur. Hatta öğrencinin kendisini başarısız görmesine neden olarak kaygısını artırabilir.

Fazla fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın: Bazı ebeveynler çocukları sınavlara hazırlanırken çok fazla fedakarlıkta bulunmaktadırlar. Aileler bu sayede çocuklarına fedakarlık yaptıklarını düşünürken öğrenci bu durumu “ailemin bu fedakarlıklarına yanıt vermek zorundayım” biçiminde düşünerek daha fazla kaygılanabilir.

Kendiniz için de zaman yaratın: Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi yaşamlarını bir kenara bırakarak çocukları için uğraşmaya başlamaktadırlar. Bu görüntüler çocuğa sınavın çok önemli olduğunu ve kazanamama durumunda ailenin çok üzüleceği düşüncesini hatırlatmaktadır. Sizler kendi hayatınız olduğunu, sizin de kendi planlarınız olması gerektiğini unutmayın.

Çocuğa karşı beklentilerimizde gerçekçi olmaya çalışın: Her anne ve baba kendi çocuğunun daha özel olduğunu düşünür. Oysa her insanın objektif bakıldığında belli alanlarda kuvvetli yönleri olabildiği gibi belli alanlarda da zayıf özellikleri olabilir. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir.

Hoşgörülü ve destekleyici davranın: Kaygının yoğunlaşması ile birlikte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz ve çözümsüz hissedebilirler. Bu nedenle daha tepkili olabilirler. Daha önceden kızmadıkları şeylere şimdilerde daha sert tepkiler gösterebilirler. Bu durumun geçici olduğunu düşünerek çocuğunuza karşı anlayışlı olmaya çalışın.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

  • Eğitim hayatı başladıktan sonra öğrenciler için öncelikle yapılması gereken şey, onların temel motivasyon ve kaygı yapısını belirlemektir.
  • Moralimizi yüksek tutmak için önceki başarılarımızı hatırlayalım. Daha önce neler başardığımızı gözümüzde canlandıralım ve o başarıyı elde ettiğimiz anı ayrıntılı şekilde aklımıza getirelim.
  • Mükemmeliyetçilik, sınav kaygısının en büyük nedenlerinden biridir.
  • Sınav senesinde arkadaşlarımızla sosyalleşmekten vazgeçmemeli, paylaşımda bulunacağımız, stres atabileceğimiz, motivasyonumuzu yükselteceğimiz alanları her zaman kendimiz için yaratmalıyız.
  • Sınava kadar elinizden geleni yaptığınızı ve artık sadece sınava girerek elinizdekileri en iyi şekilde kullanmanın zamanı geldiğini kendinize hatırlatın. Bu düşüncenizi kısa bir şekilde yazarak daha etkili sonuç alabilirsiniz.
  • Pozitif olumlamalar ve meditasyonlar sınav kaygımızı azaltmakta işe yarayacaktır.
  • Motivasyonumuzu yükseltmek için müzikler dinleyin.
  • Size verilen sınav süresini sonuna kadar kullanın.
  • Takıldığınız soruyu geçin; sınav anında sorularda takılma yaşadığınızda bunun geçici olduğunu bilelim gerekirse takıldığınız soruya bir işaret koyarak, sınava devam edin.
  • Son olarak, sınavlar hiçbir şeyin sonu değil, ancak pek çok şeyin başlangıcı olabilir düşüncesini benimseyelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?Eğlenirken öğrenmek mümkün mü?
Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için
Makinenize 1 kaşık ekleyerek faturanızı 50 TL düşürebilirsiniz Makinenize 1 kaşık ekleyerek faturanızı 50 TL düşürebilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Tatil kabusa döndü! Çocukları virüs kapıp 8 saat...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

Her 4 kadından 1’inde görülüyor! Miyomlar hakkında tüm bilgiler

İlginizi Çekebilir

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

2 yaşındaki çocuklarına saldırdı! “Her yer kan içindeydi”

2 yaşındaki çocuklarına saldırdı! “Her yer kan içindeydi”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.