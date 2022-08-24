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Sınava gireceği sırada hayat hikayesiyle herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

24.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı hikayesiyle Türkiye'nin gündemine oturmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sabancalı'ya sahip çıkarak eğitim masraflarını karşılayacağı sözünü vermişti. Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü’ne yerleşti.

Sınava gireceği sırada hayat hikayesiyle herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Osmaniye'de yaşayan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti. Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı’ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti.

ÇOCUK GELİŞİMİ KAZANDI

2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü’ne yerleşti.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı’nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi. Vakfın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada,
“Osmaniye’de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı’nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.

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YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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