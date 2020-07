Sindirim sistemi uyarısı! Kurban Bayramı'nda bunlara dikkat

“Özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, tercihen haşlama yöntemi ile pişirerek tüketmelidir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğundan kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyonu olan kişiler de Kurban Bayramı’nda, yağsız ya da az yağlı etleri tercih etmelidir. Kısıtlı miktarlarda et tüketmeli, aşırıya kaçmamalıdır” diyen Prof. Dr. Binnur Şimşek bayramı rahat geçirmenin püf noktalarını anlattı.

- Kurban eti yenmeden önce kahvaltı yapılmalıdır

Kurban Bayramı sabahında mutlaka hafif bir kahvaltı yapılmalıdır. Aç karna sindirimi zor olan et in tüketimi midede hazımsızlık ve ağrı şikayetlerine yol açabilir.

- Günlük sıvı alımını 2.5-3 litre düzeyinde tutup, fazla çay-kahve, gazlı içecekler tüketmekten kaçının

Her zaman olduğu gibi en sağlıklı içeceğimiz su… Hazmımızı kolaylaştırır, tokluk hissimizi arttırabilir. Bayram ikramların vazgeçilmezi olan kahve ve çay gibi yoğun kafein içeren içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Eğer reddedemiyor veya vazgeçemiyorsak, açık çay ve düşük kafeinli kahve tüketmeye çalışmalıyız. Hazır meşrubatlar, gazlı içecekler ve soda içmek, -sanıldığının aksine- hazmı kolaylaştırmaz, tuz yükü ve gereksiz şeker kaynağı oluşturan içeceklerdir. Et ve et yenmekleriyle en iyi uyum sağlayacak içecekler su ve ayrandır.