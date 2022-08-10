HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor! Muz çayı mı olur demeyin

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor! Muz çayı mı olur demeyin

10.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muz çayını şimdiye kadar duymadıysanız artık müptelası olacaksınız. Birçok faydası olan muzu dilerseniz çay olarak tüketebilirsiniz. Muz çayı, sindirimi kolaylaştırır ve kemikleri güçlendirir. Potasyum ve lifler açısından zengin olan muz çayı tokluk hissi verdiği için kilo vermeye yardımcı olur. Peki, muz çayı nasıl yapılır?

Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor! Muz çayı mı olur demeyin

Büyük küçük demeden herkesin severek tükettiği muzu, çay olarak da tüketebilirsiniz. Potasyum ve magnezyum gibi minerallerden zengin olan muz çayı, tokluk hissi vererek kilo vermeyi kolaylaştırır. Muz çayının eşsiz faydalarından yararlanarak sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

iStock-1152788981

MUZ ÇAYININ FAYDALARI

Muz manganez ve magnezyum ile doludur. Bu besinler kemik gücünü artırmaya ve onları güçlü tutmaya yardımcı olur.

Muzda bulunan potasyum ve magnezyum, vücudun sindirimini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kas gerilmesi riskini ve şişkinlik hissini hafifletmeye yardımcı olur.

Muzdaki potasyum, atardamar ve toplardamarlardaki basıncı dengeleyerek vücudun kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

iStock-174937880

Muzda bulunan antioksidanlar, A Vitamini ve C Vitamini vücudun bağışıklığını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca retinadaki makula dejenerasyonu, katarakt ve oksidatif strese yardımcı olarak göz sağlığını iyileştirir.

Muz çayı, dopamin ve serotonin içerir. Bu hormonlar zihnin stressiz ve mutlu olmasına yardımcı olur.

MUZ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir muzu kabuğuyla birlikte veya kabuksuz suda haşlayın. Daha sonra muzun kabuklarını sudan çıkarın ve suyu siyah çay veya sütlü çay ile karıştırıp, süzüp için.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar ettiKahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti
İlginç anlar: Kendini bir anda bankın üstünde buldu! Yaptığı espri ise...İlginç anlar: Kendini bir anda bankın üstünde buldu! Yaptığı espri ise...
Anahtar Kelimeler:
muz çayı nasıl yapılır muz çayı faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Türkiye ikinci sırada: Her 45 saniyede bir kişi ölüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.