Sindirimi ve kemikleri güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor! Muz çayı mı olur demeyin

Büyük küçük demeden herkesin severek tükettiği muzu, çay olarak da tüketebilirsiniz. Potasyum ve magnezyum gibi minerallerden zengin olan muz çayı, tokluk hissi vererek kilo vermeyi kolaylaştırır. Muz çayının eşsiz faydalarından yararlanarak sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

MUZ ÇAYININ FAYDALARI

Muz manganez ve magnezyum ile doludur. Bu besinler kemik gücünü artırmaya ve onları güçlü tutmaya yardımcı olur.

Muzda bulunan potasyum ve magnezyum, vücudun sindirimini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kas gerilmesi riskini ve şişkinlik hissini hafifletmeye yardımcı olur.

Muzdaki potasyum, atardamar ve toplardamarlardaki basıncı dengeleyerek vücudun kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

Muzda bulunan antioksidanlar, A Vitamini ve C Vitamini vücudun bağışıklığını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca retinadaki makula dejenerasyonu, katarakt ve oksidatif strese yardımcı olarak göz sağlığını iyileştirir.

Muz çayı, dopamin ve serotonin içerir. Bu hormonlar zihnin stressiz ve mutlu olmasına yardımcı olur.

MUZ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir muzu kabuğuyla birlikte veya kabuksuz suda haşlayın. Daha sonra muzun kabuklarını sudan çıkarın ve suyu siyah çay veya sütlü çay ile karıştırıp, süzüp için.



