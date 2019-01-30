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Sinema ve dizi sektörünü ilgilendiren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sinema ve dizi sektörünü ilgilendiren kanun teklifi komisyonda kabul edildi.Sinema ve dizi sektörünü ilgilendiren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.Kanun teklifinde, destek kurulları oluşturulacak.Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak.Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilecek.Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı, ülke içinde harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşamayacak.Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak.

Sinema ve dizi sektörünü ilgilendiren kanun teklifi komisyonda kabul edildi.
Sinema ve dizi sektörünü ilgilendiren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.
Kanun teklifinde, destek kurulları oluşturulacak.
Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50’sini aşamayacak.
Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilecek.
Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı, ülke içinde harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen tutarın yüzde 30’unu aşamayacak.
Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.
Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek.
Sinema salonu işletmecileri, izleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerini ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığı ile gerçekleştirecek.

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