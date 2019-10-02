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Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.
Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş

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