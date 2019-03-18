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Sınıfta adeta tarihi yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarih derslerini, kale surlarını andıran öğretmen masası bulunan, tarihi anlatan yazı ve resimlerle süslü sınıfta müzik ve tiyatro gösterisi eşliğinde işliyor - Tarih öğretmeni Bilal Kaplan: - "Bu koyduğumuz materyaller sayesinde öğrenciler konuları adeta yaşayarak, hissederek öğreniyorlar. Bu da konuları daha iyi ve sağlam şekilde anlamalarına yardımcı oluyor" - Öğrencilerden Yaren Akkaya: - "Sözel dersler genellikle sıkıcı olur ama bu sınıfta böyle olmuyor"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarih derslerini, içinde kale surlarını andıran öğretmen masası bulunan, tarihi anlatan yazı ve resimlerle süslü sınıfta, müzik ve tiyatro gösterisi eşliğinde, adeta yaşayarak öğreniyor.

Okulda tarih derslerinin işlenmesi amacıyla oluşturulan sınıf, içindeki heykel, kılıç, balta, tarihi resim ve yazılarıyla tarihi bir filmin platosunu andırıyor. Öğrencilerin tarihi yaşayarak anlamaları için hazırlanan sınıfta özellikle kale surlarına benzetilen öğretmen masası dikkati çekiyor.

Öğrenciler, bazı konuların anlatımı sırasında, o dönemin karakterlerinin kıyafetlerini giyiyor, müzik ve tiyatro gösterisi şeklinde anlatılan dersleri yaşayarak öğreniyor.

Tarih öğretmeni Bilal Kaplan da anlattığı konuya göre giydiği kıyafet ve aksesuarlarla öğrencilerin dikkatini derse çekmeyi başarıyor.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bilgi ve birikimlerini daha da geliştirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tarih dersinin, sözel dersler arasında öğrenciler tarafından en az sevilenlerden olduğunu dile getiren Kaplan, "Bu nedenle geleneksel öğrenme metotlarının dışında, öğrenciyi öğrenmenin merkezine alarak, yaparak, yaşayarak, bazı zaman dramatizasyon ve rol alma gibi yöntemlerle bu dersi daha eğlenceli ve anlaşılır hale getirmek istedik. Bu amaçla da böyle bir sınıf hazırladık." dedi.

Sınıfın meydana getirilmesinde öğretmenler kadar öğrencilerin de büyük katkısı olduğunu aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

"Tarih dersiyle ilgili hedef ve kazanımlarımızı gerçekleştirmek adına sınıfımıza görsel materyaller koyduk. Özellikle milli benliğimizi ve kimliğimizi geliştireceğini düşündüğümüz araç ve gereçleri koyduk. Bu koyduğumuz materyaller sayesinde öğrenciler konuları adeta yaşayarak, hissederek öğreniyorlar. Bu da konuları daha iyi ve sağlam şekilde anlamalarına yardımcı oluyor."

- "Bize çok olumlu katkısı oluyor"

Okul öğrencilerinden Yaren Akkaya da tarih sınıfına ilk girdiğinde çok şaşırdığını söyledi.

Sınıfta çok güzel bir ortam oluşturulduğunu vurgulayan Akkaya, "Sözel dersler genellikle sıkıcı olur ama bu sınıfta böyle olmuyor. Videolarla, görsel anlatımlarla ve örneklerle pekiştirerek öğreniyoruz. Bize çok olumlu katkısı oluyor. Tarih dersinin dinleyip okuyarak değil, görerek, uygulayarak, gerekirse müzik ve tiyatro eşliğinde anlatılması bize fazlasıyla şey katıyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Bilgehan Bülbül ise tarih sınıfının gördüğü en farklı ve güzel sınıf olduğunu belirterek, "Her yerde adeta tarih kokuyor. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Buranın atmosferi bizi olumlu etkiliyor." dedi.

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