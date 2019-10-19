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Sınır hattındaki Suriyeli ailelere ekmek yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 500 aileye yardımda bulunuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 500 Suriyeli aileye ekmek yardımı yapıldı.

Kuveyt merkezli bir dernek tarafından temin edilen ekmekler Akçakale Belediyesine teslim edildi. Belediye binasının önünde sıraya giren Suriyeli ailelere, poşet içindeki ekmekler dağıtıldı.

Suriyeli ailelere ekmek dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından birçok Suriyeli ailenin ülkesine döneceğini söyledi.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün kesimler birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Bu günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağız inşallah. Yakın bir zamanda umuyoruz ki güvenli bölge, yeni şehirler ve ilçeler kurulacak. Yakın bir zamanda tersine göç yaşanacak. İnşallah herkes evine köyüne döner ve huzurlu bir şekilde yaşar. İnşallah bölgemizde bu terör unsurları biter. Dünyada kan ve gözyaşı istemiyoruz. Bunun yerinde barış ve huzur istiyoruz. Bunun yanında ticaret, iyi ilişkiler, dostluk ve kardeşlik istiyoruz."

Ekmek yardımının her gün yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale ekmek yardım

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