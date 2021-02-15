HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınır kapısına giden yola tuzaklanan EYP imha edildi

Sınır kapısına giden yola tuzaklanan EYP imha edildi

15.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sınır kapısına giden yola tuzaklanan EYP imha edildi

Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı karayolunun 95.

Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı karayolunun 95. kilometresinde yola gömülü vaziyette tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Saray ilçesi kırsalında 14 Şubat 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde, Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) karayolu 95. kilometresinde Devlet Demir Yolları Üst Geçidi köprü başlangıç kısmında yola gömülü vaziyette iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP tespit edilmiş olup adli makamlara bilgi verilerek imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıtEGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

AZUEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AZUEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AZUEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AZUEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Elektrik kesintisi listesi 15 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar! 22 yıl önce evlat edinmişler

Manisa'daki aile içi cinayette yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.