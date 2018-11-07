Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in Dali kentindeki çalışmalarını durduruyor

"Bu aşamaya gelmekten dolayı son derece üzgünüz. Bu, örgüt için son derece zor bir durum. Ancak personelimizin güvenliğini korumak kaçınılmaz bir karardı."

"Bu çalışmaların durmasının halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını olumsuz etkileyeceği ve binlerce insanı ihtiyaç duyduğu tıbbi destekten mahrum bırakacağının farkındayız." diyen Berg, şunları kaydetti:

Berg, "Bu durum bize Dali'deki tüm çalışmalarımızı durdurmaktan başka çare bırakmamıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen Misyon Şefi Ton Berg, Dali'de örgüt tarafından desteklenen sağlık personeli ve kuruluşları ile hastalara yönelik güvenlik sorunlarında artış yaşandığını ifade etti.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, örgüt personeli ve sağlık merkezlerine yönelik saldırı ve tehditlerin devam etmesi nedeniyle Dali'deki tüm insani projelerin durdurulacağı belirtildi.

Örgütün 6 yılı aşkın süredir Dali'de 400 bin kişiye ücretsiz tıbbi yardım sağladığını aktaran Berg, Dali için alınan bu kararın Yemen'in diğer 11 kentindeki çalışmaları etkilemeyeceğini dile getirdi.

MSF, 2011'den bu yana Dali'de ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'in güneyindeki Dali kentinde ise 7 ilçe meşru yönetimin, 2 ilçe Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. BM raporlarına göre sağlık ve gıda hizmetlerinin çökmesiyle birlikte salgın hastalıklardan dolayı başta çocuklar olmak üzere halk büyük bir insani dram yaşıyor.

