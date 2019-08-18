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Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. (AA)

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hatay Komando

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