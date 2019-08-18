Sınırda hareketlilik! Konvoy Hatay'da

K\u0131r\u0131khan il\u00e7esine gelen komando birlikleri, buradaki haz\u0131rl\u0131klar\u0131n tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda Suriye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki birliklere do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131.\nKomandolar\u0131n s\u0131n\u0131r birliklerine takviye ama\u00e7l\u0131 g\u00f6nderildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. (AA)PARTNERSap\u0131k milyarderin hapishane planlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!TEM\u2019deki tatilci yo\u011funlu\u011fu, yerini ak\u0131c\u0131 bir trafi\u011fe b\u0131rakt\u0131TEM'in Kocaeli ge\u00e7i\u015finde 'd\u00f6n\u00fc\u015f' trafi\u011fi (2)
Okuyucu Yorumları 0 yorum