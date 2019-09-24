Sınırı geçen Yunan askerlerine hapis cezası istemi

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı geçen Yunan askerleri hakkında hazırlanan iddianamede, iki asker için 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis hakkında "askeri yasak bölgeye girme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, askerlerin cumhuriyet savcılığına verdiği ifadelere yer verildi.

Şüphelilerden Dimitros Kouklatzis, savunmasında uzun süredir Edirne'ye sınır olan Oristiya'da da görev yaptığını ancak sınır devriyesi tecrübesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Görev yaptığı 10 yıl zarfında 2 veya 3 defa sınır devriyesine çıktığını öne süren Kouklatzis, olay günü de sınırı yanlışlıkla geçtiğini savundu.

Teğmen Aggelos Mitretodis ise olay günü kar yağışı nedeniyle zeminin karlı olduğunu bu nedenle sınır çizgisini fark edemediklerini iddia etti.

Türk askerlerinin uyarısı üzerine sınırı geçtiklerini anladıklarını ifade eden Mitretodis, suç işleme kasıtlarının bulunmadığını kaydetti.