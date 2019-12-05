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Sinirleriniz değil cildiniz gergin olsun

Op. Dr. Mirza Fırat Op. Dr. Mirza Fırat
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zamanın ya da sık kilo alıp vermenin etkilerine bağlı olarak ciltte meydana gelen sarkmalar genellikle istenmeyen görüntüler oluşturur. Gergin bir görünüm insan hayatında dış görünüş açısından oldukça önemli.

Sinirleriniz değil cildiniz gergin olsun

Bu nedenle sinirlerimizin aksine cildimizin gergin olduğundan emin olmak isteriz. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yüz germe işlemlerinde cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Bölgesel sarkma sorunu olan kişilerde germe ameliyatları oldukça etkili çözümler sunarken gelişen estetik teknikleri ile ameliyatsız germe işlemlerinin de yaygınlaşmasıyla germe operasyonlarına olan ilgi oldukça artmış durumda.

AMELİYAT İLE GERME İŞLEMİ

Germe işlemleri özellikle yoğun kilo alıp vermeye bağlı meydana gelen sarkmalarda çok sık tercih edilir. Karın germe, bacak germe ve kol germe operasyonları çoğu zaman kilo alıp vermeye bağlı ortaya çıkan sarkmalar karşısında fazla derinin alınması ile yapılır. Bu operasyonlardan sonra cildin ve bölgenin doğru bir şekil alabilmesi için korse kullanımı önemli.

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Elbette germe işlemi sadece kiloya bağlı olarak yapılmaz. Zamanın etkilerine karşı koyamayan ciltte meydana gelen sarkmalar da cerrahi müdahale ile ortadan kaldırılır. Yüz germe operasyonlarında yüzün bölgelerine göre uygulama yapılır.

Alın, göz ve şakak bölgesinde yapılan yüz germe operasyonları üst; elmacık ve göz altı bölgesi orta; çene ve boyun bölgesi alt yüz germe operasyonu olarak bilinir. Kişinin ihtiyacına göre bölgesel ya da kombine olarak yüz germe işlemi yapılabilir.

AMELİYATSIZ YÜZ GERME

Yüz germe operasyonu her zaman cerrahi tekniklerle yapılmak zorunda değildir. Gelişen estetik tekniklerle birlikte yüz germe de ameliyatsız çözümler ortaya çıktı. Ameliyatsız teknikle yüz germe operasyonuna karar vermek ise post operatif dönemdeki konfor sebebiyle çok daha kolay olduğu için bu yöntem her geçen gün popülerleşiyor.

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Cilt altı enjeksiyon tekniği ile yapılan ameliyatsız yüz germe işleminde erken evre sarkmalara müdahale etmek mümkün oluyor. Bu nedenle yaşlanma belirtilerinin ve zamanın etkilerinin tamamen ortaya çıkmasını beklemeden koruyucu bir işlem olarak sıvı yüz germe tekniğinin tercih edilmesi oldukça önemli.

Yaklaşık olarak 12 ay boyunca kalıcılığını koruyan bu uygulama cilt altına çeşitli vitaminlerin, antioksidanların ve kolajen üretimini arttırıcı maddelerin enjeksiyonu ile gerçekleştirilir. Uygulama sonrası bölgede hafif kızarıklıklar ve morluklar ortaya çıksa da bu etkiler kısa sürede kaybolur.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.mirzafirat.com
Facebook: @opdrmirzafirat
Instagram: @drmirzafirat
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