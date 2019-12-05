Sinirleriniz değil cildiniz gergin olsun

Bu nedenle sinirlerimizin aksine cildimizin gergin olduğundan emin olmak isteriz. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yüz germe işlemlerinde cerrahi ve cerrahi olmayan uygulamalar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Bölgesel sarkma sorunu olan kişilerde germe ameliyatları oldukça etkili çözümler sunarken gelişen estetik teknikleri ile ameliyatsız germe işlemlerinin de yaygınlaşmasıyla germe operasyonlarına olan ilgi oldukça artmış durumda.

AMELİYAT İLE GERME İŞLEMİ

Germe işlemleri özellikle yoğun kilo alıp vermeye bağlı meydana gelen sarkmalarda çok sık tercih edilir. Karın germe, bacak germe ve kol germe operasyonları çoğu zaman kilo alıp vermeye bağlı ortaya çıkan sarkmalar karşısında fazla derinin alınması ile yapılır. Bu operasyonlardan sonra cildin ve bölgenin doğru bir şekil alabilmesi için korse kullanımı önemli.

Elbette germe işlemi sadece kiloya bağlı olarak yapılmaz. Zamanın etkilerine karşı koyamayan ciltte meydana gelen sarkmalar da cerrahi müdahale ile ortadan kaldırılır. Yüz germe operasyonlarında yüzün bölgelerine göre uygulama yapılır.