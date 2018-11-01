Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

1 / 3 Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık... Evde yapılan aramada, üzerinde insan figürü bulunan heykel ile 2 testi ağzı ele geçirildi.

2 / 3 Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık... Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin ediliyor.