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Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Sinop'ta bir evde yapılan aramada 2 bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserler bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

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Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...
Evde yapılan aramada, üzerinde insan figürü bulunan heykel ile 2 testi ağzı ele geçirildi.
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Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...
Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
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Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...
Olayla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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sinop tarihi eser arama

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