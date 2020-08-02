HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sinop’ta heyecanlandıran keşif! Şehirde gizemli bir tünel daha bulundu

Sinop’ta heyecanlandıran keşif! Şehirde gizemli bir tünel daha bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Sinop’ta, Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen ve 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin eksi 3’üncü katından girilen yeni tünelin, su kanalı ya da tahliye hattı olduğu sanılıyor.

Sinop’ta heyecanlandıran keşif! Şehirde gizemli bir tünel daha bulundu

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği, gizemini koruyor. Kentteki Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor. Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Ada mevkisi ve Öğretmen Okulu arka tarafında bulunan iki tünelin ardından 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu.

e51e008ac7d40091e5095784eb1f0668

Sinop Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin eksi 3’üncü katından girilen tünelin, su kanalı ya da tahliye hattı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tünelin genişliğinin diğer tünellere göre çok dar olduğu belirlendi. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

4f78ec2539a2d42bc65f0d02bdbf4f14

Yer altında çok fazla tünel olduğunu dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Tünelin giriş ağzını meydana çıkardık. Daha önce de tünelin içine girmiştik. Arkeologlarımız da belli bir mesafeye kadar yürüdüler. Mitridat’lar döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir kişinin yürüyebileceği bir alan var. Biz oradan Kapalı Spor Salonu’na kadar yürüdük. Fakat Kapalı Spor Salonu’nun temel yapısı, tünelin ağzını kapatıyor, o yüzden geçemedik. Diğer taraftaki başka bir kol ise Vali Konağı’nın altına doğru devam ediyor. Maalesef yapılan binalar nedeniyle tünelin o kısmı da kapanmış. Sinop’taki yer altı labirentleri, belli bir mesafe sonrasında yapılaşma nedeniyle kapanıyor" diye konuştu.

139c9b6c09974098c4e7f752a2978af3

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi olduAdrenalin tutkunlarının yeni gözdesi oldu
Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

Denizde bile saldırdı! Köpekten kurtulmak isterken boğuldu

Denizde bile saldırdı! Köpekten kurtulmak isterken boğuldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi 'İnsan Sapanı'

Adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Çekya’da itfaiyeciler yanan kamyondan fırlayan tekerlekten son anda kurtuldu

İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ukrayna'da polisi rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu

Polisi rehin alan saldırgan böyle vuruldu! O anlar kamerada

Kurbanlık etler için aracına soğutma sistemi yaptı, 400 kilometrelik yol katetti

Aracına kurduğu sistemle 400 kilometre yol katetti

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

Güldüren anlar! Kuzu sürüden ayrılınca...

Bartın'da dik duran kaya şaşırtıyor

Ne deprem ne de yıldırım onu yıkamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.