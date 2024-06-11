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  4. Sinop'ta sağlık personelinin bulunduğu araç kaza yaptı! Can kayıpları ve yaralılar var

Sinop'ta sağlık personelinin bulunduğu araç kaza yaptı! Can kayıpları ve yaralılar var

11.06.2024 10:29
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Sinop'ta sağlık personelinin bulunduğu araçla bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta sağlık personelinin bulunduğu araç kaza yaptı! Can kayıpları ve yaralılar var

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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