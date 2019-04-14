Sinoplu balıkçılar, av sezonunu kapattı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, av sezonunu kapatan balıkçılar, verimli dönem geçirdiklerini söyledi.

Denizlerde, 1 Eylül'de yasağın kalkmasıyla başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Sinoplu balıkçılar, tamamlanan av sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avlanmayı bıraktıklarını ve şu an ağ temizliğine başladıklarını anlatan balıkçı Ümit Özkaya, "Artık av sezonunu kapattık. 2019 sezonunun sonuna geldik. Bereketli bir sezon geçti. Güzel avlandık. En çok balığı Sinop'ta avladık. Hamsiyi Ereğli ve Sakarya'da avladık. Bu sene bol istavrit oldu. Güzel geçti sezon. Çinekop oldu. Sinop'ta oldu bu avcılıklar. Böylece sezonu kapattık" diye konuştu.

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