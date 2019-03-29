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Sinop’ta 2 bin yıllık güneş saati bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 00:34 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen güneş saati bulundu.

Sinop’un Gerze ilçesinde 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen güneş saati bulundu. Güneş saatinin Roma dönemine ait olduğu sanılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Gerze ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan görüşme ardından şahsın yer göstermesi sonucu arazide çalılıklar arasında kum taşından yapılmış güneş saati bulundu. Olay yerine gelen Sinop Müzesi yetkilileri ilk inceleme ardından taşın, Roma dönemine ait olabileceğini söyledi. Ayrıca eserin, Sinop il sınırları içerisinde bulunan ilk güneş saati olduğu kaydedildi.

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