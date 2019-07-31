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Sinop'ta orman yangını -2

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü, 8 hektarlık alan zarar gördü.

Hüseyin KALAY-Esra AKSU/DİKMEN (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü, 8 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Mahallesi’nde, ağırlıklı olarak çam ağaçlarının bulunduğu bir vadide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu jandarmaya bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık alanda söndürme çalışması başlattı. Bölgedeki arazi koşullarının zorlu olması nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekince, havadan destek sağlandı. Alevlere yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 belediye itfaiye aracı, 40 yangın işçisi ve 10 teknik personel ile 5 jandarma erinin katıldığı söndürme çalışmalarında yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, "Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü" dedi.

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