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Sinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

SİNOP'ta Emirli Yaylası'ndaki ormanlık alanda, yaklaşık 1 ay önce, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terk edilen 19 köpek, köylülerin talebinin ardından belediye ekiplerince toplandı.

Sinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

Deniz ÖZEN/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP'ta Emirli Yaylası'ndaki ormanlık alanda, yaklaşık 1 ay önce, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terk edilen 19 köpek, köylülerin talebinin ardından belediye ekiplerince toplandı. Köpekler, tedavileri için barınağa götürüldü.
Boyabat ilçesine bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 19 köpek, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bir süre sonra köpeklerin rahatsızlanması üzerine bazı esnaf ve ilçe sakinleri özel araçlarıyla kent merkezine götürdüğü hayvanları veterinere tedavi ettirdi.
Öte yandan, köylüler ve esnaf, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.
BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Sinop Belediyesi terk edilen köpekler için harekete geçti. Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı ile yaylaya çıkan ekipler, köpekleri topladı. Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ile veteriner Volkan Tuncay, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Sinop Temsilcisi Ayşe Özdemir ve hayvansever Sinan Ergen'de yaylaya çıktı. 19 köpek, tedavi için barınağa götürüldü.
Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, "Belediye başkanımızın talimatıyla, buraya yaklaşık bir aydır bırakılan ve açlıkla mücadele eden köpekleri kurtarmak için geldik. Hayvansever Sinoplu arkadaşlarımız köpeklere sahip çıkmışlar. Bizde bunları alıp barınağımızda rehabilite edeceğiz. Bu gerçekten bir vahşet, insanlar hayvanlara sahip çıkmak zorunda. Biz insanların şehirde ne kadar yaşama hakkı varsa, o hayvanlarında o kadar yaşama hakları var. Hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldıSinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldıSinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldıSinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

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