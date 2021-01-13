Sinovac: Koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor

Time dergisi, Çin'in başkenti Pekin'deki özel Taihe Hastanesi'nde 300 dolar veren herkesin aşı yaptırabildiğini, her gün yüzlerce kişinin aşı olabilmek için sıraya girdiğini aktarıyor. Dergiye konuşan Li Shurui, öğrenci olarak İngiltere'ye dönmeden önce bu aşıyı yaptırmaya karar verdiğini, henüz onaylanmamış aşının yan etkilerinden korksa da uzak bir ülkede koronavirüse yakalanmaktan daha fazla korktuğunu söylüyor. Aşının üretildiği Yivu kentinde ise dozu 60 dolara aşı yaptırmak mümkün. Çin, sınır bölgelerinde çalışanlara da henüz onaylanmamış bu aşıları yapmıştı. Sağlık uzmanları ise onaylanmamış aşıların bu şekilde yapılmasına karşı çıkıyor. Time'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden küresel sağlık güvenliği uzmanı Doç. Adam Kamradt-Scott "Bu çılgınlık. Geçmişte henüz onaylanmamış aşıların klinik deneylerde zararlı ve uzun vadeli yan etkileri olduğu örnekler gördük" diyor. Dergi, 1976'da domuz gribi aşısını bir an önce piyasaya sürmek için acele eden ABD'nin, az sayıda kişinin kronik yorgunluk sendromuna yakalanmasına yol açtığını ve bunun da dünyadaki aşı karşıtları hareketini alevlendirdiğini hatırlatıyor.
Time dergisi, Çin'in başkenti Pekin'deki özel Taihe Hastanesi'nde 300 dolar veren herkesin aşı yaptırabildiğini, her gün yüzlerce kişinin aşı olabilmek için sıraya girdiğini aktarıyor.
Dergiye konuşan Li Shurui, öğrenci olarak İngiltere'ye dönmeden önce bu aşıyı yaptırmaya karar verdiğini, henüz onaylanmamış aşının yan etkilerinden korksa da uzak bir ülkede koronavirüse yakalanmaktan daha fazla korktuğunu söylüyor.
Aşının üretildiği Yivu kentinde ise dozu 60 dolara aşı yaptırmak mümkün.
Çin, sınır bölgelerinde çalışanlara da henüz onaylanmamış bu aşıları yapmıştı.
Sağlık uzmanları ise onaylanmamış aşıların bu şekilde yapılmasına karşı çıkıyor.
Time'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden küresel sağlık güvenliği uzmanı Doç. Adam Kamradt-Scott "Bu çılgınlık. Geçmişte henüz onaylanmamış aşıların klinik deneylerde zararlı ve uzun vadeli yan etkileri olduğu örnekler gördük" diyor.
Dergi, 1976'da domuz gribi aşısını bir an önce piyasaya sürmek için acele eden ABD'nin, az sayıda kişinin kronik yorgunluk sendromuna yakalanmasına yol açtığını ve bunun da dünyadaki aşı karşıtları hareketini alevlendirdiğini hatırlatıyor.
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