Sinovac: Koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. 3 milyon dozluk ilk parti, Türkiye'ye ulaşmış durumda. Peki CoronaVac hakkında neler biliniyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük testlerin ardından aşılama programının başlatılacağını belirtti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1344112215683698688

Üretim tekniği nasıl?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Moderna ve BioNTech aşıları ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretiliyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası gerekiyor.

Eylül sonunda Euronews'a konuşan Sinovac CEO'su Yin Weidong, Mart ayına kadar birkaç yüz milyon doz aşı üretmiş olmayı hedeflediklerini söylemişti.

Yaptırmak mümkün mü?

Evet. Aşı henüz üçüncü faz deneylerini tamamlamamış ve onaylanmamış olsa da Çin'de para karşılığı yapılıyor.