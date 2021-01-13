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Sinovac: Koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor

13.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Sinovac: Koronavirüs aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. 3 milyon dozluk ilk parti, Türkiye'ye ulaşmış durumda. Peki CoronaVac hakkında neler biliniyor?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. 3 milyon dozluk ilk parti, Türkiye'ye ulaşmış durumda. Peki CoronaVac hakkında neler biliniyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük testlerin ardından aşılama programının başlatılacağını belirtti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1344112215683698688

Üretim tekniği nasıl?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.

Moderna ve BioNTech aşıları ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretiliyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası gerekiyor.

Aşıların duyurulan satış fiyatları ve uygulanma şekli

Eylül sonunda Euronews'a konuşan Sinovac CEO'su Yin Weidong, Mart ayına kadar birkaç yüz milyon doz aşı üretmiş olmayı hedeflediklerini söylemişti.

grafik - 12 Kasım 2020

Yaptırmak mümkün mü?

Evet. Aşı henüz üçüncü faz deneylerini tamamlamamış ve onaylanmamış olsa da Çin'de para karşılığı yapılıyor.

Time dergisi, Çin'in başkenti Pekin'deki özel Taihe Hastanesi'nde 300 dolar veren herkesin aşı yaptırabildiğini, her gün yüzlerce kişinin aşı olabilmek için sıraya girdiğini aktarıyor.

Dergiye konuşan Li Shurui, öğrenci olarak İngiltere'ye dönmeden önce bu aşıyı yaptırmaya karar verdiğini, henüz onaylanmamış aşının yan etkilerinden korksa da uzak bir ülkede koronavirüse yakalanmaktan daha fazla korktuğunu söylüyor.

Aşının üretildiği Yivu kentinde ise dozu 60 dolara aşı yaptırmak mümkün.

sinovac coronavac

Çin, sınır bölgelerinde çalışanlara da henüz onaylanmamış bu aşıları yapmıştı.

Sağlık uzmanları ise onaylanmamış aşıların bu şekilde yapılmasına karşı çıkıyor.

Time'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden küresel sağlık güvenliği uzmanı Doç. Adam Kamradt-Scott "Bu çılgınlık. Geçmişte henüz onaylanmamış aşıların klinik deneylerde zararlı ve uzun vadeli yan etkileri olduğu örnekler gördük" diyor.

Dergi, 1976'da domuz gribi aşısını bir an önce piyasaya sürmek için acele eden ABD'nin, az sayıda kişinin kronik yorgunluk sendromuna yakalanmasına yol açtığını ve bunun da dünyadaki aşı karşıtları hareketini alevlendirdiğini hatırlatıyor.

Deneyler ne aşamada?

Sinovac üçüncü faz aşı çalışmalarını aralarında Türkiye, Brezilya ve Endonezya'nın da bulunduğu ülkelerde sürdürüyor.

Şirketin CEO'su Yin Weidong Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesinin kısıtlı olduğunu, Türkiye'yi seçme nedenleri arasında bunun da bulunduğunu söylemişti.

Türkiye'de 25 merkezde 13 bin kişi üzerinde yapılan deneyler Ekim'de öncelikle sağlık çalışanlarıyla başlamıştı.

Kasım'da ise sağlık çalışanları dışında da denekler kullanılmaya başlandı.

Bir THY uçağı 18 Kasım'da Atatürk Havalimanı'ndan Brezilya'ya Çin yapımı CoronaVac aşısı taşımıştı

Çalışmaya katılan kişiler iki gruba ayrılıyor. Bir kısmına aşı, diğer kısmına boş aşı (plasebo) veriliyor.

Şirketin 18 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre 700 kişiden gelen ilk sonuçlar aşının hızlı bir şekilde bağışıklık oluşturduğunu gösteriyor.

Fakat bilim dergisi Lancet'te yayınlanan bu sonuçlar ilk ve ikinci faz deneylerin sonuçları.

Üçüncü faz deneylere dair herhangi bir veri henüz paylaşılmadı.

Ancak deney ekibinden Zhu Fengcai, birinci ve ikinci faz deneylerin yayınlanan sonuçlarının acil kullanım onayı için başvurmaya yeterli olduğunu savunuyor.

Eylül ayında Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, aşının ilk iki faz testlerinde deneklerin yüzde 90'ından fazlasında antikor oluştuğu yer alıyordu.

Brezilya'daki aşı deneyleri, aşı yapılan bir kişinin ölmesi üzerine Kasım başında durdurulmuş, bu ölümün aşıyla bir bağlantısının olmadığının anlaşılması üzerine deneylere devam edilmişti.

BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh, aşının uzun vadeli koruyuculuk oranının üçüncü faz çalışmalar tamamlandığında bile bilinmeyeceğini, ancak aşılar insanlara yapılmaya başlandıktan sonra uzun vadeli etkileri anlayacak kadar zaman geçeceğini söylüyor.

Depolama koşulları nasıl?

CoronaVac'ın üretim açısından mRNA tipi aşılar karşısında dezavantajı bulunsa da, depolama ve nakliye açısından önemli bir avantajı var: Normal buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi.

Üretim yerinden uygulama noktasına kadar soğuk zincir

Reuters'a konuşan SinoVac araştırmacısı Gang Zeng, aşının 2-8 derece arasında üç yıla kadar saklanabilme ihtimalinin bulunduğunu söylüyor.

Bu durum özellikle soğuk zincir veya altyapısı iyi olmayan ülkelerde önemli bir avantaj.

BioNTech/Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerekiyor. Aşı beş gün boyunca normal buzdolabı sıcaklığında dayanıyor.

Moderna aşısının ise -20 derecede altı aya kadar saklanabileceği, normal buzdolabı sıcaklığında ise 30 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor.

Bu aşıların yoksul ülkelerde saklanması ve dağıtılmasının önünde lojistik zorluklar bulunuyor.

Aşıların etkinlik oranları

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