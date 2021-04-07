"Sipariş verdiğin ürünü almadığından dolayı dava açacağız" diyerek 22 bin lira dolandırdılar

Samsun’da bir kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar, "Sipariş verdiğin halde ürünü almadığın için hakkında dava açacağız" diyerek şahsı korkutup kandırdı ve 22 bin 400 lira dolandırdı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay A.’yı (30) telefonla arayan dolandırıcılar "Sipariş verdiğiniz ürünü satın almadığınızdan dolayı hakkınızda dava açacağız" diyerek korkutup kandırdı ve 22 bin 400 lira parasını alıp dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Tuncay A. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

