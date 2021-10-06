Şipşak tüylere veda ettiren en iyi tüy dökücü krem çeşitleri

Vücudunuzda istemediğiniz tüylere tüy dökücü kremlerle anında veda edebilirsiniz. Elbette hiçbir ürün vücudunuzun doğal bir döngüsü olan tüylerin yeniden gelmeyeceğini garanti edemez. Ancak size anında pürüzsüz bir ten verebilir veya uzun bir süre tüylerinizin çıkmamasına yardımcı olabilir. Acısız, ağrısız ve zahmetsiz bir şekilde tüylerinizden kurtularak keyfini sürebilirsiniz. Hem erkeklerin hem kadınların kullanabileceği en iyi tüy dökücü kremleri sizler için inceledik ve beğenilerinize sunuyoruz.

İz bırakmayan harika bir deneyim: Veet Smooth& Fresh

İstenmeyen tüyler söz konusu olduğunda ilk akla gelen ürünlerden olan Veet Smooth&Fresh, tüy dökücü krem tavsiyeleri konusunda listenin başında yer alıyor. Hassas ciltler için özel olarak üretilmiş olan bu ürün, bir haftaya kadar pürüzsüz bir ten vadediyor. Yeni çıkan tüylerin de tıraş bıçağı etkisinin tersine daha yumuşak bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Smooth& Fresh teknolojisi sayesinde diğer tüy dökücü kremler gibi kötü bir koku bırakmıyor. İçerdiği aloe vera ve E vitamini özleriyle cildi nemlendirerek yatıştırıyor. Koltuk altı, genital bölge, bacak gibi birçok bölgeye spatula sayesinde kolayca uygulanabiliyor. Uygulama sırasında yapmanız gereken tek şey kremi tüylerin olduğu bölgeye sürerek minimum üç maksimum 6 dakika bekledikten sonra spatula yardımıyla nazikçe temizlemek. Bu işlemin ardından istediğiniz elbiseyi giyinmek için hazırsınız! Üstelik kesik, bıçak ya da gözenek izi kalmadan pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz. E daha ne olsun, hadi buyurun!

Acı yok Rocky! Ferahlık var: Ice Therapy Tüy Dökücü Jel

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Jel formunda olan bu ürün, en iyi kıl dökücü seçenekleri arasında. Buz epilasyonu olarak bilinen Ice Therapy vücudun tüm bölgelerindeki tüy ve kılların temizlenmesinde kullanılabilir. Uygulanan her bölgeyi önce -3 dereceye kadar soğutur ve daha sonra oradaki tüyleri kökünden alır. Ice Therapy ile haftalar süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarabilirsiniz. Uzun süreli kullanımda tüylerinizin azalmasına da yardımcı olur ve zamanla yoğun tüy çıkan bölgeleri hafifletir. Buz teknolojisi sayesinde acı ve ağrı hissettirmez. Ne demiştik acı yok Rocky, ferahlık var! Bu harika ürüne ulaşmak için tıklayın!

Lotus çiçekleriyle çiçek gibi hissedin: Body Natur Tüy Dökücü Krem

Dünyanın en hassas çiçek türü olan lotus çiçeği ile henüz tanışmadıysanız şimdi tam zamanı! İçerdiği lotus çiçeği özleri sayesinde istenmeyen tüylerden nazikçe kurtulmanızı sağlayan ve çiçek gibi hissettiren Body Natur tüy dökücü krem, hem erkekler hem de kadınlar için ayrı ayrı ambalajlarda satılıyor. Nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi kurutmadan tüylerinizi alıyor. Silikon ve mineral yağ içermediği için cildinizde kimyasal kalıntılar bırakmıyor. Dermatolojik olarak test edilmiş olan ürün hassas ciltlerin kullanımı için uygun. Tüy dökücü krem kullananlar bilir ki bu ürünleri yalnızca koltuk altı, bacak, genital bölge gibi yerlere uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla yüz bölgesi gibi hassas deriye sahip olan alanlar için önerilmiyor. Bu markanın dikkat çeken özelliklerinden biri de erkekler için seçenek sunması. Sonuçta tüy sorunu yalnızca kadınlara özel olmamalı, değil mi? Body Natur tüy dökücü krem erkek ve kadınlar için üretilen çeşitlerini daha ayrıntılı olarak incelemek isterseniz tıklayın!

Bebeksi bir cilt: Vi-Vet Tüy Dökücü Krem

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ve lavanta kokusuyla cezbeden bu ürün bebeksi bir cilde sahip olmanız için elinden geleni yapıyor. Kol, bacak, koltuk altı veya özel bölgelerde güvenle kullanabilirsiniz. Alerjik reaksiyon ihtimaline karşı ürünü farklı bir bölgede deneyerek test edebilirsiniz. E vitamini içeriği ile cildinizin doğal yapısını koruyarak tahrişe neden olmaz. Uygulama sırasında bile cildinize ferahlık verir ve nem dengesini bozmadan cildinizi pürüzsüzleştirir. Tüylerin yoğun olduğu bölgelere göre cildinize sürdüğünüz kremi 10 dakikaya kadar bekletebilirsiniz. Ürünü incelemek için tıklayın! Parlak ve pürüzsüz: Epify Tüy Dökücü Krem

Geliştirilmiş özel formülü ile en kalın kıl köklerine bile kolaylıkla ulaşarak uyguladığınız bölgedeki tüylerinizi kökünden alır. Nemlendirici özelliği sayesinde cildinizi kurutmaz ve tahriş etmez. Verimli bir sonuç elde etmek için iyi temizlenmiş olan kuru cilde uygulayabilirsiniz. Soft and Fresh teknolojisi sayesinde uzun süre pürüzsüzlük sağlayan bu ürünle yazın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Bu ürünü düzenli bir şekilde kullanarak istenmeyen tüylerinizi %90 oranında azaltmanız mümkün. İşte aradığım ürün bu, diyorsanız buyurun!

Güven ve konfor bir arada: Remove Tüy Dökücü Krem

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İnce, kalın, uzun ya da kısa tüy fark etmeksizin tüm tüylere etki eden Remove'un tüy dökücü kremi, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir ürün. Hızlı bir şekilde hazırlanmanız gereken durumlarda anında imdadınıza yetişen Remove, diğer tüy dökücü krem fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça ekonomik bir seçenek. Essence guard teknolojisi sayesinde hoş kokusuyla kendine hayran bırakır. Diğer ürünlerde olduğu gibi spatula yardımıyla uygulayabilir ve uygulama sonrasında bol su ile temizleyebilirsiniz. Kullanımının kolay olması ve tüm tüy tiplerine uygun olması tercih sebebi! Bu harika üründen faydalanmak için tıklayın!

Mis gibi parfüm kokusu: Lapiden

Lapiden'in parfümlü kıl dökücü kremi ile mis gibi kokarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Kolay uygulanabilirliği sayesinde zamana meydan okuyabilirsiniz. Acilen gitmeniz gereken davetler veya randevular için strese girmeden rahatlıkla hazırlanabilirsiniz. Bitkisel içeriği sayesinde cildinize zarar vermeden tüylerinizden kurtulmanıza yardım eder. Diğer ürünler gibi ilgili bölgeye direkt uygulayarak kullanabileceğiniz Lapiden tüy dökücü krem genital bölge için tavsiye edilmez. Uygulayacağınız bölgede kesik, açık yara, çatlak deri, pişik gibi sorunların olmamasına dikkat etmeniz önerilir. Tüysüz ve mis gibi kokan bir cilt için tıklayın!

Kalın tüylere elveda: Sesu Tüy Dökücü Krem

Kalın tüyler için özel olarak formüle edilmiş olan Sesu tüy dökücü kremle inatçı tüylere veda edebilirsiniz. Portakal ve greyfurt aromaları ile uygulama sırasında kokusuyla sizi rahatsız etmez. Aromaguard adı verilen teknoloji ile üretilmiş olan bu ürünü keyifle kullanabilirsiniz. İçerdiği allantoin ve E vitamini özleri sayesinde cildinizi besler, nemlendirir ve kalın tüylerde bile olsa tahrişe neden olmaz. Aynı zamanda kolay kullanımıyla "Tüy dökücü krem nasıl kullanılır?" sorusuna cevap veren bir ürün. İnce tüylerin yanı sıra kalın tüyleri de kökünden alarak uzun süre pürüzsüzlük keyfini yaşatır. İncelemek isterseniz buraya tıklayın!

Zamanı olmayanlar şöyle buyursun: Veet Duşta Tüy Dökücü Krem

Çok acil bir şekilde hem tüylerden kurtulup hem de duşa girmeniz gerekiyorsa bu ürün tam size göre! Yapmanız gereken tek şey kremi ilgili bölgeye uyguladıktan sonra 3 ile 5 dakika arasında beklemek ve yanında gelen süngerle krem sürdüğünüz bölgeyi temizlemek. Hemen ardından vücudunuzu yıkayabilirsiniz ve pürüzsüzlüğün tadını çıkarabilirsiniz. Smooth and Fresh teknolojisi sayesinde uygulama bölgesinde herhangi bir yanma, batma ya da acı hissetmezsiniz. Aloe vera ve E vitamini özleriyle cildinizi besler ve nem dengesini korur. Kırmızı kodla acil çözüm ürünleri listesine alınması gereken bu ürüne ulaşmak için tıklayın!

Aktif karbon teknolojisi ile pürüzsüz bacaklar: Remove Bacak Maskesi

Üç ayrı etkiyi bir arada bulunduran bu ürünle istenmeyen tüylerden kurtulurken ölü derinizden arınarak cildinize bakım yapabilirsiniz. Aktif karbon ve kil içeriği sayesinde cildinizi eksfoliye ederek daha taze bir görünüme kavuşturur. Aynı zamanda uygulandığı bölgeye gözenek bakımı yapar. E vitamini içeriği ile cildinizi neme doyurur ve besler. Aman dikkat! Bacaklar için muhteşem sonuçlar verse de bu ürün, genital bölge veya koltuk altı için uygun değil. O nedenle yalnızca bacağınız için kullanabilirsiniz. Acısız ve zahmetsiz bir şekilde pürüzsüz, kadife gibi bacaklara sahip olmak için sizce de denemeye değmez mi? Yapmanız gereken sadece buraya tıklamak!

