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Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

29.10.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis, Tatvan'da görev yaptığı öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Göktürk Demir (22), Burdur'daki bir otel odasında bilekleri kesik halde ölü bulundu.

Sır ölüm! Uzman çavuş otel odasında kanlar içinde bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölümü’nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenilen ve Bitlis Tatvan Komando Bölüğünde Uzman Çavuş olarak görev yapan Göktürk Demir, yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarını görmek için Burdur'a geldi.

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YATAĞINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Burdur kent merkezinde bir otelde konaklayan Demir, bu sabah kahvaltıya inmedi. Uzun süre odasından çıkmaması üzerine otel görevlileri Demir'i telefonla arayıp ulaşamadı. Bunun üzerine odaya çıkan görevliler, Demir'i yatağında kanlar içinde gördü.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bilekleri kesik olan Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Demir'in, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Burdur
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