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  4. Sıradaki adres belli oldu: Bağdat'ta kritik zirve! Bakanlar Güler, Fidan ve MİT Başkanı Kalın da katılacak

Sıradaki adres belli oldu: Bağdat'ta kritik zirve! Bakanlar Güler, Fidan ve MİT Başkanı Kalın da katılacak

13.03.2024 15:13
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Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki adresi Bağdat olacak. Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Sıradaki adres belli oldu: Bağdat'ta kritik zirve! Bakanlar Güler, Fidan ve MİT Başkanı Kalın da katılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Aralık 2023'te gerçekleşen toplantının bir sonraki ayağının aynı formatla yarın Bağdat'ta düzenleneceğini duyurdu.

Keçeli, açıklamasında "Aralık 2023’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Türkiye’de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin bir sonraki toplantısı aynı formatla yarın Bağdat’ta düzenlenecek. Görüşmelerde, güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli gündem maddesi olacak. Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak" dedi.

Keçeli'nin bir diğer açıklaması ise "Bu sabah itibariyle 1489 vatandaşımızı, KKTC vatandaşını ve onların yakınını Gazze’den tahliye etmiş durumdayız. Halen tahliye etmeye çalıştığımız bir grup vatandaşımız var. Onları da en kısa sürede güvenli bir şekilde Gazze’den Türkiye’ye veya gitmek istedikleri 3’üncü bir ülke varsa oraya ulaşması için çaba harcamaya devam edeceğiz" oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bağdat Irak
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