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Sıradan bir şey gibi! Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İkizlerini evindeki oturma odasında doğuran kadın şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki Fransız kadının bu davranışı bizim için kuşkusuz inanılmaz ama, onun için sıradan bir şey gibi görünüyor.

Sıradan bir şey gibi! Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi

Çocukları etrafında oynuyor o rutin bir anmış gibi ikizlerini doğuruyor. Sarah Schmid evde yardım almadan doğum yaptığı anlarla şaşkına çevirdi.

Yanında sadece eşi olan ve diğer çocukları da etrafında dolaşan Sarah, 5 saat doğum sancısı çektiğini ikizleri doğururken oldukça korkusuz olduğunu söyledi.

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DİĞER ÇOCUKLARI DA İZLEDİ

İkizleri Samuel ve Sarah'ın doğduğu anları sosyal medyada paylaşan kadın, 'odada bir fotoğrafçı ve bir arkadaşım vardı, diğer çocuklar içeri girip eğer isterlerse izleyebilirlerdi. Korkum yoktu ikiz doğum için iyice hazırlandım ve bunun bilinmeyen bir bölgeye doğru bir macera olduğunu hissettim. Her şeye daha fazla dikkat ettim, daha fazla araştırma yaptım. Doğumun aile içinde neşeli ve barışçıl bir olay olabileceğini göstermek istedim. Ağrının kendisi gerçekten bir sorun değildi. İkizler benim en kolay doğumumdu, büyük olasılıkla kafaları daha küçük olduğu için' diye konuşuyor.

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38 yaşındaki kadın, 'bazı insanlar özgür doğumun 'sorumsuz' olduğuna ve herhangi bir şey ters giderse ölümle sonuçlanabileceğine inanırken, bunun güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda kararlı olduğunu söylüyor' diye konuşuyor.

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DOĞUM KİTABI YAZDI

Sarah, doğum yapma deneyimlerini paylaşarak diğer kadınların daha az korkacaklarından umutlu olduğunu düşünerek kadınlara yardımcı olması adına, Kendi Kendine Yönetilen Gebelik ve Doğum başlıklı bir kitap yazdı.

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