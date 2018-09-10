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Şiran Dernekler Federasyonu Şidef'ten kahvaltı organizasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediyesinin öncülüğünde Şiran Dernekler Federasyonu Şidef'in organize edeceği ŞİRAN SEMPOZYUMU ön hazırlıklarını görüşüp planlamak için Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan kahvaltıya Federasyon kurucu dernekler yöneticileri ve Şiranlı işadamı ve yöneticiler ile geniş bir katılım sağlandı.

Şiran Dernekler Federasyonu Şidef'ten kahvaltı organizasyonu

Açılış konuşmasını yapan Şidef Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kaya’dan sonra organizasyona ev sahipliği yapan Sarıyer  Belediye Başkanı Şükrü Genç Doğduğu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında siyasetin bu kapının dışında bırakılması gerekliliğine vurgu yapan Şükrü Genç Kardeş Belediye Şiran’ın Belediye Başkanı Yavuz Altıparmağı kürsüye davet etti. Şiran’ın dünü bu günü ve yaptıkları ve yapacakları ile yarınlarını anlatan Başkan Altıparmak’ın Şiran sevdalısı Şükrü Genç gibi konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

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Daha sonra yine Şiran’ın kıymetli eğitimcisi Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Şekav Başkanı Ali Beyaz, GÜSİAD başkanı Yüksel Yalçın, Şiran ilçe milli eğitim müdürü Bayram Kundak, Şiran ilçe spor Müdürü Tarık Şahin, birer konuşma yaptılar. Organizasyona tam kadro Şidef Yönetim Kurulu üyeleri, Sarıyer Belediye Meclisi Başkan Vekili Nizamettin Günel, Bağcılar Bld Strateji Geliştirme Müdürü Timur Şahin, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kara, GÜMÜP eski başkanı Yüksel Hamzaoğlu, İBB trafik eski Müdürü Hamit Polat, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Kurucularından ve Çavlan Köyü Dernek Başkanı Hıdır Daştan ve Başkan yardımcısı Kasım Yıldız ve yöresel sanatçı Cemal Kaya’da katıldılar. Şidef Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kaya’nın tüm ŞİDEF Yöneticisi yol arkadaşlarına teşekkürü ve hatıra fotoğrafı ile organizasyon son buldu. 09.09.2018

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Belediyesi Şiran Dernekler Federasyonu

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