Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.
Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.
Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.
Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü
Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum