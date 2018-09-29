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Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 17:12 | Son Güncelleme

Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini emretti. Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimler teyakkuza geçti.

Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

ÖZEL BİRİMLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

KOSOVA 2008'DE TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

  1. yılını kutladığı sırada, Kosova'yı 113'ü BM üyesi ülkeler olmak üzere toplam 116 ülke tanıyordu. Kosova'nın BM'ye üye olabilmesi için 193 üyenin 3'te 2'si tarafından tanınması gerekiyor.
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Aleksandr Vucic sırbistan Sırbistan İçişleri Bakanlığı ordu

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