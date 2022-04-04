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Sırbistan'da seçimi Cumhurbaşkanı Vucic kazandı

04.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'da dün yapılan yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ikinci kez cumhurbaşkanlığını kazandı.

Sırbistan'da seçimi Cumhurbaşkanı Vucic kazandı

Sırbistan'da dün yapılan yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 2. kez cumhurbaşkanlığını kazandı.

CeSID seçim izleme grubu ve Ipsos'un yaptığı andık çıkış anketlerine göre Vucic oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak, beş yıl daha cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazandı.

Vucic'in Sırp İlerleme Partisi de oyların yüzde 40'ından fazlasını alarak parlamentodaki çoğunluğunu korudu.

Parti'nin yeniden Sırbistan Sosyalist Partisi ile koalisyona giderek hükümet kurması bekleniyor.

Halkın kendisine gösterdiği destekten gurur duyduğunu belirten Vucic, seçim kampanyasını da "Sırbistan tarihindeki en temiz ve güzel kampanya" olarak niteledi.

Vucic, cumhurbaşkanlığındaki ikinci döneminde önceliklerini "Sırbistan'ın modernleşmesi, yabancı yatırımcı çekme ve ülkedeki barış ve istikrarı kalıcı kılma" olarak sıraladı.

Ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğine ve Rusya'nın Ukrayna işgaline rağmen Vucic, Belgrad'ın Moskova ile olan geleneksel bağlarını sürdüreceğinin de sinyalini verdi, "Bölgemizdeki en önemli şey iyi ilişkiler, ama aynı zamanda geleneksel dostlarımızla bağımızı da koparmamak" dedi.

oy kullanan sırplar

Vucic'e karşı koalisyon oluşturan muhalefet partileri ise seçimlerde hayal kırıklığına uğradı.

Muhalefet partileri 2020'deki genel seçimleri "hükümetin ülke medyası üzerindeki etkisinin özgür ve adil bir seçimi imkansız kıldığı" gerekçesiyle boykot etmişti.

Bu kez "Birleşik Sırbistan" adıyla ittifak kuran muhalefet partileri, eski general Zdravko Ponos'u aday göstermişti. Ancak Ponos oyların yaklaşık yüzde 20'sini alabildi.

Resmi seçim sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor.

Sırp İlerleme Partisi ülkede 2012'den bu yana iktidarı elinde tutan popülist bir parti. 2008 yılında aşırı sağcı Sırp Radikal Partisi'nden ayrılarak kurulmuştu.

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