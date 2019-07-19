BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Türk Diasporası Kültür ve Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Sırbistan'daki Türk vatandaşları katıldı.

Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları arasında dayanışma ve kaynaşma imkanı sunan gecede, YEE'nin Sırbistan'daki faaliyetlerine katkı sağlayan Anadolu Ajansı (AA) ve bazı firmalara teşekkür belgesi verildi.

Büyükelçi Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'da çok sayıda Türk olmadığını aktararak, "Sayıları her ne kadar az olursa olsun bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de Türk vatandaşları bir araya getirmek ve birlik duygusu oluşturmak." diye konuştu.

Bu tarz etkinlikleri desteklediklerini kaydeden Bilgiç, "Özellikle Türk vatandaşlarını bir araya getiriyoruz, birbirleriyle tanışmalarını sağlıyoruz. Bunları yaparken de Türk mutfağından bazı örnekler sunuyoruz. Böylece vatandaşlarımız Türkiye'den özledikleri şeyleri burada tadabiliyorlar. Onlar için de teşvik edici bir unsur oluyor. Önemli olan bir arada olmak ve birlik duygusu." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad YEE'den Sehmuz Altın da ilki mart ayında gerçekleştirilen kültür ve dayanışma gecesini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu etkinliği farklı kılan, yalnızca Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olması." dedi.

