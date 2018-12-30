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Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

Başkent Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifasını istedi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Başkentte dördüncü kez toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifası talebinde bulundu.

Protestoya katılan Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, burada yaptığı açıklamada, siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirtti.

Trifunovic, Bakan Stefanovic'in istifasını talep ettiklerini yineledi.

Bu arada, Belgrad sokaklarında yürüyen kalabalık ellerinde "Beş milyon kişiyiz", "Verilen sözlere ve söylenen yalanlara son" ve "Hırsızların değil, halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başladı. Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

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Belgrad hükümet karşıtı protesto sırbistan

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