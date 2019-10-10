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Sırbistanlı Boşnak çift 70'li yaşlarında Türkçe öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Şerife ve Yonuz Şkriyel çifti, emeklilik günlerini ülkelerinde Türkçe öğrenerek değerlendiriyor

Sırbistanlı Boşnaklardan Şerife ve Yonuz Şkriyel çifti, emeklilik günlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ülkelerinde düzenlediği dil kursunda Türkçe öğrenerek geçiriyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de yüksek öğrenim gördükten sonra ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerin kurduğu Türkiye Mezunları dernekleri, çeşitli ülkelerde düzenlediği kurslarla Türkiye sevgisinin yayılmasında önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda Sırbistan'daki Türkiye Mezunları Derneğinin başlattığı Türkçe kursu programı da her yaştan Sırbistanlının ilgisini çekiyor.

Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi ve Türkiye Mezunları Derneğinin sınıflarında haftanın 6 günü verilen derslere 200 Sırbistanlı katılıyor.

- Dersleri eksiksiz takip ediyorlar

Emekli televizyon tamircisi Yonuz Şkriyel ve kendisi gibi 70'li yaşlarında olan eşi Şerife Şkriyel de bu kursta Türkçe derslerini aralıksız takip ediyor.

Türkiye'yi çok sevdikleri için birkaç sene önce Novi Pazar'da başladıkları kursa hala devam eden ve emeklilik günlerini Türkçe öğrenerek geçiren Şkriyel çifti, başlangıç seviyesinden bir üst seviyeye geçti.

Şkriyel çifti, kurs sayesinde hem Türkçe öğrendiklerini hem de gençlerle bir araya gelerek aktif bir günlük yaşama kavuştuklarını belirtti.

- Türkiye Mezunları

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine dönen mezunlar arasındaki iletişim "mezun buluşmaları" programlarıyla geliştiriliyor.

"Gönül elçileri" olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprü kuran "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 150 bini aşkın üyesi bulunuyor. Birçoğu ülkesinde önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş insanı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye Mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan Türkiye mezunları YTB

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