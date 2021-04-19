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Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında nereli? Şirin Payzın'ın sağlık durumu nasıl?

19.04.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü sunucu Şirin Payzın birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alınan son habere göre ünlü sunucu Şirin Payzın koronavirüse yakalandı. Peki, Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında nereli? Şirin Payzın'ın sağlık durumu nasıl?

Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında nereli? Şirin Payzın'ın sağlık durumu nasıl?

Gazeteci Şirin Payzın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Babası Makedon asıllı, annesi ise Kırım göçmeni olan Şirin Payzın 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazetecidir.

1987 yılında üniversite eğitimi için Fransa'ya giden Şirin Payzın babasının ölümü üzerine Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde yarım dönem okuyan ünlü sunucu ardından Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Son olarak üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

1999 yılında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlenmiş fakat daha sonra boşanmıştır. Şirin Payzın çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında nereli? Şirin Payzın'ın sağlık durumu nasıl?

ŞİRİN PAYZIN KORONAVİRÜSE YAKALANDI! ŞİRİN PAYZIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Şirin Payzın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şirin Payzın paylaşımında "Tekrar güleceğiz elbet. Test sonucum pozitif. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlara teşekkürler. Minnettarız. Bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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