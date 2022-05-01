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Şirinevler'de baklava kuyruğu: Ucuzluk neredeyse biz oradayız

01.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı öncesi ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar Şirinevler’de bulunan tatlıcıya yoğun ilgi gösterdi. Tatlı almak isteyen çok sayıda kişi dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. aklava sırasında bekleyen vatandaşlardan biri, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız'' dedi.

Şirinevler'de baklava kuyruğu: Ucuzluk neredeyse biz oradayız

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler’de bulunan piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzadı.

''CİDDİ ZAMLAR YAPMADIK''

Vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını anlatan dükkan sorumlusu Adil İpekli, "Baklavalarımız günlük olarak Şanlıurfa'dan gelmektedir, ürünlerimiz tamamen doğaldır. Bizi farklı kılan da bu bizim amacımız herkes baklava yesin, baklava girmeyen ev kalmasın. Bunun için de var gücümüzle, imkanlarımızı zorlayarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Şu anda Türkiye'de en çok baklava satılan noktasındasınız. Fiyatlarımıza ciddi zamlar kesinlikle yapmadık. Cevizli baklavamız 38 lira, fıstıklı baklavamız 52 lira, tereyağlı çeşitlerimiz 58 lira, fıstık sarmamız 74 lira bu politikayla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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''KASİYERE BAĞLI, HIZLI ÇALIŞILIRSA SIRA BİZE DE GELECEK''

Erken saatte baklava almak için kuyruğa girdiğini belirten Adem Ata, “Burası ucuz, kaliteli olduğu için diğer baklavacılarda fiyatlar daha pahalı, durumlar belli bundan dolayı halk buraya geliyor, burada kuyrukta beklemek zorunda. Dün telefonla arayıp fiyatı telefonda sordum fıstıklı baklavanın kilosu 52 lira, kasiyerlere bağlı hızlı çalışırlarsa bize de sıra gelecek” dedi.

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''UCUZLUK NEREDEYSE ORADAYIZ''

Baklava sırasında bekleyen vatandaşlardan bir başkası ise, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız. İftarımızı burada açarız, sabah namazına doğru evin yolunu bulmuş oluruz" diye konuştu.

(İHA)

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İstanbul
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