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'Şirinevler'den geçer mi?' diye sordu, olanlar oldu! Otobüs şoförü küplere bindi: Cehennemin dibine gidin

16.11.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İETT otobüsünün kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasında çıkan tartışma bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, sürücünün o halleri tepki topladı. 'Şirinevler’den geçer mi?' diye soran yolcuya “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” diyen şoför, durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip ilerlemedi. Yolcular tepki amaçlı bir durak sonra otobüsten indi. Şoför, şikayet edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy ile Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan bir İETT otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy durağında ”Şirinevler’den geçer mi?” diye soran yolcu çift ile otobüsün kadın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

''CEHENNEMİN DİBİNE GİDİN''

Tartışmanın büyümesiyle kadın sürücünün “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” demesi üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi.

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Yolcuların tepki gösterdiğini gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip ilerlemedi. Bunun üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir süre sonra sürücü ilerlerken, yolcular tepki amaçlı bir durak sonra otobüsten indi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, yolcular şoförü 153 belediye ihbar hattına şikayet etti.

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Otobüste bir anda ortalık karıştı, sebebi 'bu kadar da olmaz' dedirtti Otobüste bir anda ortalık karıştı, sebebi 'bu kadar da olmaz' dedirtti

(İHA)

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kavga otobüs

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