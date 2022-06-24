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Şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybetmişti! 7 yaşındaki Mert'in davasında karar çıkmadı

24.06.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2019 yılında 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal kantinden şırınga şeklinde çikolata almış, çikolata kapağı boğazına kaçmıştı. Köksal'ın ölümüyle ilgili görülen davada 2 firma yetkilisi ile kantin işletmecisinin eşinin ifadesi alınamadığı için dosya bilirkişiye gönderilmedi. Duruşma, firma yetkilileri ve kantin işletmecisi Neşe ile eşi Sefa Yavuz’la ilgili soruşturmanın sonucunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına karar verilerek, ertelendi.

Şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybetmişti! 7 yaşındaki Mert'in davasında karar çıkmadı

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

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FİRMA YETKİLİLERİ İLE KANTİN İŞLETMECİSİNİN EŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıkların ifadeleri tamamlandıktan sonra Tüketici Hakları Derneği ürünün güvenli olmadığı yönünde rapor sunmuştu. Raporda, şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili, "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi. Mahkeme, raporun ardından şubat ayında görülen celsede, müşteki ve bir kısım sanık vekilinin talebiyle, ürünü üreten firma, plastiğini üreten firma ile kantin işletmecisi Neşe Yavuz’un eşi Sefa Yavuz hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, bu kişiler hakkında soruşturma yürütülerek, ifadelerinin alınmasını, soruşturma sonunda verilecek kararın evrakının mahkemeye gönderilmesini talep etti.

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SORUŞTURMA İLERLEMEDİ

Davanın bugün görülen celsesine, müşteki ve sanık vekilleri katıldı. Mahkeme, suç duyurusunda bulunulan firma yetkililerinin ifadelerinin alınamadığını yönünde bilgi alındığını, bu kişiler hakkında yürütülmesi istenilen soruşturma ile ilgili dosyaya evrak gelmediğini bildirdi. Mahkeme, ölüm olayına neden olan ürünün, üretilmesi, dağıtılması ve okul kantininde satılması aşamasında sorumluluğu olan kişi ya da kurumların tespiti için, dosyanın bilirkişiye gönderileceğini; ancak suç duyurusunda bulunulan firma yetkilileri hakkındaki soruşturmanın ilerlememesi nedeniyle gönderilemediğini taraflara bildirdi. Taraf avukatları da, eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme, firma yetkilileri ile kantin işletmecisi sanık Neşe Yavuz’un eşi Sefa Yavuz hakkındaki soruşturmanın akıbetinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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DHA)

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