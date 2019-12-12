Şırıngalı çikolata yüzünden gelen çocuk ölüm haberleri aileler arasında panik yarattı. Ankara Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, yediği şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak hayatını kaybetti. Mert'in ölümünün ardından bir acı haber de bu kez Diyarbakır'dan geldi. Aynı yaştaki Uut Bilgi de marketten aldığı şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti.Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında detaylı araşatırma yapmaya başladı. Peki şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEREDE SATILIYOR?

Şırınga çikolata çeşitli marketlerde satılmaktadır. Aynı zamanda Şırınga çikolatanın özellikle okul kantininde satıldığı belirtiliyor.

ŞIRINGALI ÇİKOLATA MARKASI NE?

Net bir marka bilgisi olmamakla birlikte Şırıngalı Çikolata'yı birçok marka üretiyor



