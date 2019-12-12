HABER

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Şırıngalı çikolata bir çocuğun daha ölümüne neden oldu. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ardından Diyarbakırda da şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında Google'da detaylı araştırma yapmaya başladı. Peki şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor? İşte tüm ayrıntılar...

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata yüzünden gelen çocuk ölüm haberleri aileler arasında panik yarattı. Ankara Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, yediği şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçarak hayatını kaybetti. Mert'in ölümünün ardından bir acı haber de bu kez Diyarbakır'dan geldi. Aynı yaştaki Uut Bilgi de marketten aldığı şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti.Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında detaylı araşatırma yapmaya başladı. Peki şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?

sırıngalı cıkolata nedır

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEREDE SATILIYOR?

Şırınga çikolata çeşitli marketlerde satılmaktadır. Aynı zamanda Şırınga çikolatanın özellikle okul kantininde satıldığı belirtiliyor.

ŞIRINGALI ÇİKOLATA MARKASI NE?

Net bir marka bilgisi olmamakla birlikte Şırıngalı Çikolata'yı birçok marka üretiyor

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
RE 360 Gayrimenkul sektörünü buluşturduRE 360 Gayrimenkul sektörünü buluşturdu
Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördüAtık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şırıngalı çikolata Şırıngalı çikolata nedir şırıngalı çikolata nerelerde satılıyor Şırıngalı çikolata satışı çocuk ölümleri

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.