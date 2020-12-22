Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sirkenin çamaşırlarda kullanımı için altı nedeni bir liste haline getirdik.
Bir şişe doğal sirke bir şeye mal olmaz… aynı şeyi yumuşatıcı için söyleyemeyiz. Bu nedenle, aynı şekilde çalışan çok daha ucuz bir alternatiftir. Sirke, giysilerinizi de yumuşatır.
Giysilerinizdeki yumuşatıcı kalıntısı bazen tahrişe neden olabilirken, sirke çok daha az kaşıntıya neden olur. Hassas cildiniz veya aşındırıcı giysileriniz varsa, sirke bir çözüm olabilir.
Sirke gerçek bir çok amaçlı görevlidir. Giysilerinizi güzel ve yumuşak hale getirirken, çamaşır makinenizdeki kireç oluşumunu da azaltabilir. Bu, çamaşır makinenizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve kötü kokulardan kurtulur. Bir taşla iki kuş!
Özellikle kışın giysilerimiz yapışkanlaşabilir ve saçlarımızı mahvedebilir. Çamaşırlarınızda sirke kullanırsanız bu geçmişte kalacaktır çünkü asitliği giysilerinizdeki statikle savaşır.
Bu sadece giysilerinizi daha yumuşak yapmaz; Ayrıca giysilerinizin rengini korumasına yardımcı olur. En sevdiğiniz gömleğinizin sadece birkaç yıkamadan sonra mahvolmayacağını bilmek her zaman güzeldir! Sirke sadece renkli çamaşırlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda siyah çamaşırları da korur.
Doğal sirkenin adı her şeyi söylüyor: doğal. Bu nedenle suya girdiğinde yumuşatıcıya göre daha az kirletici olur.
DOZ VE KOKU
Daha önce de söylediğimiz gibi sirke kokusu pek iyi değil. Endişelenmeyin, çamaşırlarınız kuruduktan sonra keskin koku hızla kaybolur. Çok fazla sirke kullanmayın. Sert suyunuz varsa, bir kahve fincanı sirke kullanın. Yumuşak su kullanılan alanlarda küçük bir çorba kaşığı yeterlidir.
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