KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sirke faydalarından daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Ancak sirkeyi bu kez çamaşırlarımızda kullanmaya karar verdik. Hoş kokulu yumuşatıcıyı bir bardak sirke ile değiştirmeniz için pek çok neden var.

Sirkenin çamaşırlarda kullanımı için altı nedeni bir liste haline getirdik.

DAHA UCUZ

Bir şişe doğal sirke bir şeye mal olmaz… aynı şeyi yumuşatıcı için söyleyemeyiz. Bu nedenle, aynı şekilde çalışan çok daha ucuz bir alternatiftir. Sirke, giysilerinizi de yumuşatır.

TAHRİŞ ETMEZ

Giysilerinizdeki yumuşatıcı kalıntısı bazen tahrişe neden olabilirken, sirke çok daha az kaşıntıya neden olur. Hassas cildiniz veya aşındırıcı giysileriniz varsa, sirke bir çözüm olabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KİRECİNİ GİDERİR

Sirke gerçek bir çok amaçlı görevlidir. Giysilerinizi güzel ve yumuşak hale getirirken, çamaşır makinenizdeki kireç oluşumunu da azaltabilir. Bu, çamaşır makinenizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve kötü kokulardan kurtulur. Bir taşla iki kuş!

ELEKTRİKLENME YAPMAZ

Özellikle kışın giysilerimiz yapışkanlaşabilir ve saçlarımızı mahvedebilir. Çamaşırlarınızda sirke kullanırsanız bu geçmişte kalacaktır çünkü asitliği giysilerinizdeki statikle savaşır.

GİYSİLERİNİZİN RENGİNİ KORUR

Bu sadece giysilerinizi daha yumuşak yapmaz; Ayrıca giysilerinizin rengini korumasına yardımcı olur. En sevdiğiniz gömleğinizin sadece birkaç yıkamadan sonra mahvolmayacağını bilmek her zaman güzeldir! Sirke sadece renkli çamaşırlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda siyah çamaşırları da korur.

DAHA AZ ZARAR

Doğal sirkenin adı her şeyi söylüyor: doğal. Bu nedenle suya girdiğinde yumuşatıcıya göre daha az kirletici olur.

DOZ VE KOKU

Daha önce de söylediğimiz gibi sirke kokusu pek iyi değil. Endişelenmeyin, çamaşırlarınız kuruduktan sonra keskin koku hızla kaybolur. Çok fazla sirke kullanmayın. Sert suyunuz varsa, bir kahve fincanı sirke kullanın. Yumuşak su kullanılan alanlarda küçük bir çorba kaşığı yeterlidir.

Her gün elma sirkesi içtiğinizde vücudunuzda neler olur?Her gün elma sirkesi içtiğinizde vücudunuzda neler olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız
13 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumu13 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Eray'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

MasterChef Eray'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

Ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? Açıklama yaptı

Ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? Açıklama yaptı

Nispet pozu mu? Cesur paylaşımına beğeni yağdı

Nispet pozu mu? Cesur paylaşımına beğeni yağdı

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Diğer Haberler

2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız

2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız

Çay ağacı yağı hemen almanızı sağlayacak nedenlerle dolu! Küfü de gideriyor, teri de

Küçücük şişe neler yapıyor neler! Küfü anında yok ediyor

Hırsızları uzaklaştıran taktik! Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Lavabo tıkanıklılığını gidermenin en kolay yolu! Bulaşık deterjanı ve sıcak su...

Lavabo tıkanıklılığını gidermenin en kolay yolu! Bulaşık deterjanı ve sıcak su...

Kesin çözüm! Çözülen ayakkabı bağcığına bunu sürmek kimin aklına gelirdi

Kesin çözüm! Çözülen ayakkabı bağcığına bunu sürmek kimin aklına gelirdi

En kirli sır! Şoke eden fotoğraf, hepimizin yaptığı temizlik hatasını gösteriyor

En kirli sır! Fotoğraf şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.