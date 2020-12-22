Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sirkenin çamaşırlarda kullanımı için altı nedeni bir liste haline getirdik.

DAHA UCUZ

Bir şişe doğal sirke bir şeye mal olmaz… aynı şeyi yumuşatıcı için söyleyemeyiz. Bu nedenle, aynı şekilde çalışan çok daha ucuz bir alternatiftir. Sirke, giysilerinizi de yumuşatır.

TAHRİŞ ETMEZ

Giysilerinizdeki yumuşatıcı kalıntısı bazen tahrişe neden olabilirken, sirke çok daha az kaşıntıya neden olur. Hassas cildiniz veya aşındırıcı giysileriniz varsa, sirke bir çözüm olabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KİRECİNİ GİDERİR

Sirke gerçek bir çok amaçlı görevlidir. Giysilerinizi güzel ve yumuşak hale getirirken, çamaşır makinenizdeki kireç oluşumunu da azaltabilir. Bu, çamaşır makinenizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve kötü kokulardan kurtulur. Bir taşla iki kuş!

ELEKTRİKLENME YAPMAZ

Özellikle kışın giysilerimiz yapışkanlaşabilir ve saçlarımızı mahvedebilir. Çamaşırlarınızda sirke kullanırsanız bu geçmişte kalacaktır çünkü asitliği giysilerinizdeki statikle savaşır.

GİYSİLERİNİZİN RENGİNİ KORUR

Bu sadece giysilerinizi daha yumuşak yapmaz; Ayrıca giysilerinizin rengini korumasına yardımcı olur. En sevdiğiniz gömleğinizin sadece birkaç yıkamadan sonra mahvolmayacağını bilmek her zaman güzeldir! Sirke sadece renkli çamaşırlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda siyah çamaşırları da korur.