Her gün elma sirkesi içtiğinizde vücudunuzda neler olur?

Elma sirkesinin vücudunuzda neler yapabileceğiniz sizler için araştırdık. Her gün elma sirkesi içtiğinizde vücudunuzda olumlu değişikliklerle karşılaşacaksınız. Ancak bu doğal içeceği rutin haline getirmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz onay verdikten sonra beslenmenize elma sirkesini dahil etmelisiniz. Her gün tüketmeniz gereken elma sirkesi miktarı ise bir tatlı kaşığı olarak tavsiye edilir.

İŞTAHINIZI AZALTIR

Sirke içmek metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir ve iştahı baskılar. Düzenli olarak elma sirkesi tüketmek yemekten sonra kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar.

TATLI YEME İSTEĞİNİ AZALTIR

Canınız tatlı bir şeyler istediğinde bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı balı karıştırara tüketin. Bu karışım içindeki asit şeker isteğini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Elma sirkesindeki prebiyotikler, sindiriminizi düzenleyen sağlıklı mikroorganizmalar üzerinde faydalı bir etkiye sahip. Düzenli olarak tüketmek midedeki asit oranını düzenleyebilir ve sindirimi kolaylaştırır.

Sağlık uzmanı Amy Leigh Mercree, "Elma sirkesi, diyabet öncesi bir semptom olan insülin direncini önleyebilir" diyor. Yani elma sirkesi insülini destekleyebilir. Bununla birlikte, şeker hastaları, elma sirkesini enjekte etmeleri gereken insülinin yerine asla koymamalıdır.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Trigliseritler, kan damarlarınızda yağlı plaklara neden olan kimyasal bir bileşiktir ve bu birikme, kan akışında bir tıkanmaya neden olabilir. Düzenli olarak elma sirkesi içmek ise trigliseritlerinizi düşürebilir. Aynı zamandan elma sirkesindeki lif kötü kolesterolü de etkisiz hale getirebilir.

