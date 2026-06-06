Sirkeden daha etkili: Fayanslardaki kiri yağ gibi akıtıyor

Mutfak ve banyolarda fayansların arasındaki derzler, zamanla kirin en çok biriktiği alanlardan biri haline geliyor. Yağ kalıntıları, nem ve küf oluşumu yalnızca estetik açıdan rahatsız edici bir görüntü yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda hijyen sorunlarına da yol açabiliyor.

Bu alanların temizliğinde sıklıkla sirke veya alkol kullanılsa da, evde kolayca hazırlanabilen farklı bir karışım paylaşıldı.

ÜÇ MALZEMELİ TEMİZLİK FORMÜLÜ

Karışımın temelinde karbonat, oksijenli su ve sıvı bulaşık deterjanı bulunuyor.

Karbonat, hafif aşındırıcı yapısıyla derzlere zarar vermeden kirlerin sökülmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda yağ kalıntılarının çözülmesini kolaylaştırıyor.

Oksijenli su (hidrojen peroksit) ise dezenfektan özelliği sayesinde küf, mantar ve bakterilere karşı etkili olabiliyor. Organik lekelerle temas ettiğinde açığa çıkan oksijen kabarcıkları, kirlerin yüzeyden ayrılmasını destekliyor.

Sıvı bulaşık deterjanı ise yağ çözücü etkisiyle karışımın temizleme gücünü artırıyor ve malzemelerin yüzeye daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Temizlik macunu için şu malzemeler gerekiyor:

100 gram karbonat

50 mililitre yüzde 3'lük oksijenli su

Yarım yemek kaşığı sıvı bulaşık deterjanı

Karbonat ile oksijenli suyu pürüzsüz bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Ardından bulaşık deterjanını ekleyip tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Hazırlanan karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla fayans aralarına sürün. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra nemli bir sünger veya bezle temizleyin. Son olarak yüzeyi kuru ve temiz bir bezle silerek kurulayın.

Bu yöntem, zamanla kararan derzlerin daha temiz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.

Karışımı ilk kez kullanmadan önce küçük ve görünmeyen bir bölgede deneme yapabilirsiniz. Ayrıca oksijenli suyla çalışırken eldiven kullanılması ve karışımın çamaşır suyu gibi farklı temizlik ürünleriyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor.