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Sirkenin her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sirke olmadan ne yapardık ki? Hem sofraları şenlendiren hem de temizlikte kullanılan sirke; saç rengini açarken de mucizeler yaratıyor! Kopkoyu saçlarınızı sarı yapmasa da rengini 1-2 ton açıyor ve daha parlak saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Peki, bunu nasıl başarıyor?

Sirkenin her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...

Özellikle yaz geldiğinde insanlar daha enerjik bir görünüm için saç renklerinin daha açık tonlarda olmasını isteyebilirler. Kimyasal içerikli ürünler kullanarak saçlarını yıpratmak istemeyenler ise çareyi doğal yollarda arar. Saç rengini açmanın en etkili çözümü ise sirke kullanmak! Peki, sirke ile saç renginizi nasıl açabilirsiniz?

SİRKE İLE SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

1. Yalnızca sirkeyi kullanarak saçlarınızın rengini açabilirsiniz!

Malzemeler: 2 yemek kaşığı sirke, 2 bardak su, sirke kokusundan rahatsız olanlar için birkaç damla lavanta yağı

Hazırlanışı: Daha açık tonda ve parlak saçlara sahip olmak sirke ile çok kolay! Suyu iyice kaynattıktan sonra sirkeyi eklemeniz yeterli. Ardından hazırladığınız karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sirke kokusu ağır ve keskin geliyorsa içine lavanta yağı gibi güzel kokulu yağlardan ekleyebilirsiniz.

Kullanımı: Soğuyan sirkeli suyu daha kolay kullanabilmek için bir sprey şişesine aktarabilirsiniz. Sonrasında saçlarınızı saç tipinize uygun bir şampuan ile yıkayın ve güzelce durulayın. Saçlarınızı nazik bir şekilde sıkarak fazla suyun süzülmesini sağlayın. Ardından sirkeli suyu saçlarınıza iyice yedirin ve bu işlemden sonra 15-20 dakika bekleyin. Saçlarınızı ılık suyla duruladıktan sonra görev tamam demektir!

2. Sirkenin, limonun ve balın gücünden yararlanın!

Malzemeler: 2 yemek kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı bal, 1 fincan su

Hazırlanışı: Sirkenin ve limonun renk açma özelliğinden balın ise besleyiciliğinden faydalanmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Bu karışımı hazırlamak için ilk olarak suyu ısıtın ve içine balı ekleyin. Ballı su kaynadıktan sonra elma sirkesini ve limon suyunu da ilave edin. Ardından karışımı soğumaya bırakın. İşte bu kadar basit!

Kullanımı: Saçlarınızın rengini 1-2 ton açacak bu karışımı uygulamak için dilerseniz bir sprey şişesini kullanabilirsiniz. Karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı bir şampuanla yıkayın ve duruladıktan sonra mutlaka saç kremi kullanın. Bu sayede, limonun saçlarınızı kurutmasına izin vermemiş olursunuz. Haftada iki defa uygulayacağınız bu karışım sayesinde saçlarınızın daha parlak ve canlı göründüğünü de fark edebilirsiniz.

3. Koyu saçları açmak için soya sosunu deneyin!

Malzemeler: Yarım fincan sirke, yarım fincan soya sosu

Hazırlanışı: Koyu renkli saçlara sahipseniz bu formül sayesinde daha açık tonlu bir saça kavuşabilirsiniz! Malzemeleri bir kapa koyarak karıştırmanız ise yeterli.

Kullanımı: Sirkenin mucizesinden yararlanacağınız bu karışımı kullanmak, en az hazırlamak kadar basit! Saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra karışımı saçlarınıza nazikçe uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz. İşte bu kadar basit!

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