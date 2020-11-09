Sirkenin her damlası mucize! Saçlarınızı hem parlatıyor, hem de...

Özellikle yaz geldiğinde insanlar daha enerjik bir görünüm için saç renklerinin daha açık tonlarda olmasını isteyebilirler. Kimyasal içerikli ürünler kullanarak saçlarını yıpratmak istemeyenler ise çareyi doğal yollarda arar. Saç rengini açmanın en etkili çözümü ise sirke kullanmak! Peki, sirke ile saç renginizi nasıl açabilirsiniz?

SİRKE İLE SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

1. Yalnızca sirkeyi kullanarak saçlarınızın rengini açabilirsiniz!

Malzemeler: 2 yemek kaşığı sirke, 2 bardak su, sirke kokusundan rahatsız olanlar için birkaç damla lavanta yağı

Hazırlanışı: Daha açık tonda ve parlak saçlara sahip olmak sirke ile çok kolay! Suyu iyice kaynattıktan sonra sirkeyi eklemeniz yeterli. Ardından hazırladığınız karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Sirke kokusu ağır ve keskin geliyorsa içine lavanta yağı gibi güzel kokulu yağlardan ekleyebilirsiniz.

Kullanımı: Soğuyan sirkeli suyu daha kolay kullanabilmek için bir sprey şişesine aktarabilirsiniz. Sonrasında saçlarınızı saç tipinize uygun bir şampuan ile yıkayın ve güzelce durulayın. Saçlarınızı nazik bir şekilde sıkarak fazla suyun süzülmesini sağlayın. Ardından sirkeli suyu saçlarınıza iyice yedirin ve bu işlemden sonra 15-20 dakika bekleyin. Saçlarınızı ılık suyla duruladıktan sonra görev tamam demektir!